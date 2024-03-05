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«Міноборони» шукає готові програмні рішення для допомоги «Силам оборони»

5 марта 2024 г., 14:35

«Міноборони» шукає готові програмні рішення для допомоги «Силам оборони»

«Міністерство оборони України» формує спільноту інноваторів. Кожен розробник може запропонувати своє готове технічне рішення для допомоги «Силам оборони». Для цього потрібно заповнити заявку за формою.

IT-фахівці можуть пропонувати вже готові застосунки, програми, чат-боти, системи аналізу чи обліку – будь-яке програмне рішення, яке може посилити нашу армію.

«Ми запрошуємо найкращі розуми в IT-галузі до співпраці. Закликаємо айтівців долучатися до військових розробок. У війні технологій кожна інновація має вирішальний вплив», – зазначила Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони.

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