«Міноборони» шукає готові програмні рішення для допомоги «Силам оборони»

5 марта 2024 г., 14:35

«Міністерство оборони України» формує спільноту інноваторів. Кожен розробник може запропонувати своє готове технічне рішення для допомоги «Силам оборони». Для цього потрібно заповнити заявку за формою.

IT-фахівці можуть пропонувати вже готові застосунки, програми, чат-боти, системи аналізу чи обліку – будь-яке програмне рішення, яке може посилити нашу армію.

«Ми запрошуємо найкращі розуми в IT-галузі до співпраці. Закликаємо айтівців долучатися до військових розробок. У війні технологій кожна інновація має вирішальний вплив», – зазначила Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони.

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