Microsoft випередила Apple як найдорожча компанія у світі

15 января 2024 г., 9:35

0

Tweet

Агентство Reuters пише, що в п’ятницю ринкова вартість акцій Microsoft завершила торгову сесію вище, ніж Apple, вперше з 2021 року, що зробило її найдорожчою компанією у світі, оскільки занепокоєння щодо попиту вдарило по акціях виробника iPhone.



У п’ятницю показники Apple піднялися на 0,2%, а Microsoft додала 1%. Таким чином, ринкова капіталізація Microsoft склала 2,887 трлн дол., що є найвищим показником за всю історію, згідно з даними LSEG. Ціна компанії Apple склала 2,875 трлн дол.



Побоювання щодо попиту на смартфони призвели до падіння акцій Apple на 3% у 2024 році після зростання на 48% минулого року. Акції Microsoft зросли приблизно на 3% з початку року після зростання на 57% торік. Частково це обумовлено лідерством в галузі генеративного штучного інтелекту завдяки інвестиціям у компанію OpenAI.



Ринкова капіталізація Apple досягала піку в 3,081 трлн дол. 14 грудня, згідно з даними LSEG.



Microsoft включила технологію OpenAI у свій набір програмного забезпечення для підвищення продуктивності, що допомогло відновити бізнес у сфері хмарних обчислень у липні-вересні. Її лідерство в галузі штучного інтелекту також створило можливість кинути виклик домінуванню Google у веб-пошуку.



Apple, тим часом, бореться зі слабким попитом, у тому числі на iPhone, свою «дійну корову». Попит у Китаї, головному ринку, впав, оскільки економіка країни повільно відновлюється після пандемії COVID-19, крім того, збільшується тиск з боку Huawei, яка відроджується. Все це зменшує частку на ринку Піднебесній та виторг там.



Продажі гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro стартують 2 лютого в США, що знаменує собою найбільший запуск продукту Apple з часів iPhone у 2007 році. Однак у звіті UBS цього тижня підрахували, що продажі Vision Pro будуть «відносно несуттєвими» для прибутку Apple у 2024 році.



Кілька разів з 2018 року Microsoft ненадовго випереджала Apple як найдорожча компанія, востаннє це сталося у 2021 році, коли занепокоєння щодо дефіциту ланцюжка поставок, пов’язаного з пандемією COVID-19, вдарило по ціні акцій виробника iPhone.



Обидві технологічні компанії виглядають відносно дорогими з точки зору співвідношення капіталізації до їхніх очікуваних прибутків (price to their expected earnings, PE - є загальним методом оцінки публічних компаній, які котируються на біржі). Згідно з даними LSEG, Apple торгується з форвардним РЕ на рівні 28, що значно вище середнього показника в 19 за останні 10 років. Microsoft торгується приблизно в 32 рази вище форвардного прибутку, що перевищує середній показник за 10 років (24).



У своєму останньому квартальному звіті в листопаді Apple дала прогноз продажів на святковий квартал, який не виправдав очікувань Уолл-стріт через слабкий попит на iPad та носимі пристрої.



За даними LSEG, аналітики в середньому очікують, що в грудневому кварталі виторг Apple зросте на 0,7% до 117,9 млрд дол. Це буде перше збільшення цього показника в річному обчисленні за останні чотири квартали. Компанія звітує про свої результати 1 лютого.



Аналітики очікують, що в найближчі тижні Microsoft відзвітує про зростання доходу на 16% до 61,1 млрд дол. завдяки розвитку хмарного бізнесу.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків