Технологія UA DroneID дозволить підвищити ефективність використання безпілотників

11 апреля 2024 г., 13:35

Міністерство оборони уклало меморандум щодо розвитку інноваційної технології UA DroneID з Міністерством цифрової трансформації, ГО «Аеророзвідка» та компанією Cossack Labs. Раніше Центр інновацій Міноборони презентував технологію інтеграції дронів до системи DELTA представникам країн НАТО.

Інтегрована технологія допоможе мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше дронів та аналізувати використання безпілотників. Її вже протестували в бойових умовах з ударними дронами. Застосування UA DroneID дозволяє підвищити безпеку й ефективність місій, забезпечує ситуаційну обізнаність на полі бою під час виконання завдань. Надалі технологія в системі DELTA також відкриє безліч можливостей аналізу використання безпілотників – наприклад, планувати які з них краще застосовувати для ураження певних цілей.

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