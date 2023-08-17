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Міненерго повідомило, що електрогенерація збільшена ще на 283 МВт

17 августа 2023 г., 8:15
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Міністерство енергетики України повідомило про введення в роботу після реконструкції гідроагрегата однієї з ГЕС потужністю понад 57 МВт. Додатково на цій же станції здійснені заходи з відновлення пошкодженого в результаті ракетних та дронових обстрілів обладнання. Це дозволило збільшити можливість видачі потужності ГЕС на 100 МВт. Сумарно видачу електроенергії цієї ГЕС в об’єднану енергосистему України збільшено на 157 МВт.

Тривають ремонти на одному з об’єктів генерації в Донецькій області, який був пошкоджений у результаті обстрілів. Зокрема, вийшов з ремонту блок, який додасть до енергосистеми 125 МВт потужності.

У Харківській області енергетикам вдалося заживити близько 70 абонентів у прикордонних селах у Дергачівському, Харківському та Ізюмському районах, які залишалися без світла з першого дня бойових дій. Для того, щоб можна було розпочати відновлення пошкоджених ліній електропередачі, сапери провели розмінування території. Усього в області, з урахуванням тимчасово окупованих районів, залишаються без світла близько 20 тисяч споживачів.

Також через ворожий терор залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Міненерго також повідомило, що комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 5 873,00 МВт*год. Експорт відсутній.

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