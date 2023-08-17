Дохід Supermicro за весь 2023 фінансовий рік збільшився на 37% до 7,12 млрд дол.

17 августа 2023 г., 9:25

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Компанія Super Micro Computer оголосила фінансові результати за четвертий квартал і весь 2023 фінансовий рік, що завершився 30 червня.



Чистий дохід досяг 2,18 млрд дол. порівняно з 1,28 млрд дол. у третьому кварталі 2023 фінансового року та 1,64 млрд дол. за той же період рік тому.



Валова маржа склала 17%.



Чистий прибуток зафіксовано у розмірі 194 млн дол. порівняно зі 141 млн дол. за аналогічний квартал минулого року.



Грошовий потік, використаний в операційній діяльності за четвертий квартал 2023 фінансового року, склав 9 млн дол., а капітальні витрати - 8 млн дол.



Станом на 30 червня 2023 року загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів становила 440 млн дол., а банківський борг компанії - 290 млн дол.



«Рекордний дохід Supermicro і зростання на 37% в річному обчисленні за 2023 фінансовий рік підтверджує нашу глобальну лідерську позицію в галузі платформ для прискорених обчислень зі штучним інтелектом, - наголосив Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор компанії Supermicro. Ми продовжуємо спостерігати безпрецедентний попит на АІ та інші передові додатки, що вимагають оптимізованих рішень для стійкового масштабування. Ми маємо чудові можливості для продовження зростання, враховуючи наші рекордні перемоги в нових проектах, кількість клієнтів і портфель замовлень на наші найкращі в своєму класі стоєчні рішення для АІ».



Дохід за весь фінансовий рік склав 7,12 млрд дол. у порівнянні з 5,2 млрд дол. за 2022 фінансовий рік. Чистий прибуток досяг 640 млн дол., або 11,43 долара на акцію, порівняно з 285 млн дол., або 5,32 долара на акцію, за попередній рік.



У першому кварталі 2024 фінансового року, що закінчується 30 вересня 2023 року, компанія очікує чистий дохід в 1,90 до 2,20 млрд дол.



У 2024 фінансовому році компанія очікує чистий дохід від продажів у розмірі від 9,5 до 10,5 мллрд дол.



До 2027 року ринок розподілених хмарних мереж зросте до 58 млрд дол.



Dell’Oro Group фіксує значний попит на нове покоління безпечних розподілених хмарних мереж, орієнтованих на програмне забезпечення та сервіси, для обслуговування сучасних розподілених підприємств. Прогнозується, що в період з 2023 по 2027 рік витрати підприємств на ці хмарні технології зростуть до 58 млрд дол.



«Традиційне уявлення про мережеву коробку більше не працює на сучасному підприємстві, де Інтернет є продовженням корпоративної локальної мережі, а публічні хмари - новими центрами обробки даних, - заявив Маурісіо Санчес (Mauricio Sanchez), старший, директор з питань корпоративної безпеки та мережевих досліджень Dell’Oro Group. - Будь то мультихмарні мережі в приватних і публічних хмарах, миттєво масштабована мережа WAN як послуга середньої милі або робота з будь-якого місця, ми бачимо майбутнє саме за передовим мережевим програмним забезпеченням і хмарними мережевими послугами, які ми називаємо розподіленими хмарними мережами. Програмне забезпечення нарешті починає відбирати значну частину витрат на корпоративні мережі».



Ринок розподілених хмарних мереж складається з трьох сегментів, що зближуються: уніфікованого SASE для користувацького рівня, WAN-as-a-Service (WANaaS) для середньої милі WAN і мультихмарних мереж для хмарного рівня/рівня додатків.



Прогнозується, що ринок мультихмарних мереж буде активно зростати до майже 5 млрд дол. у 2027 році.



Очікується, що ринок WANaaS перевищить 11 млрд дол. до 2027 року.



Об’єднаний ринок SASE, за прогнозами, зросте до майже 3 млрд дол. у 2027 році.

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