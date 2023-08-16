Western Digital анонсувала платформу OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF

16 августа 2023 г., 17:45

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Компанія Western Digital оголосила про випуск удосконаленої платформи OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF JBOF/Storage Platform, оптичних мостових пристроїв (fabric bridge devices, FBD) нового покоління RapidFlex A2000 і C2000 NVMe-oF, а також нового двопортового NVMe SSD Ultrastar DC. Ці нові рішення для зберігання даних дозволяють створити екосистему, що забезпечує для замовників більшу гнучкість та вибір для спрощення розгортання NVMe та NVMe-oF.



"NVMe-oF може зробити революцію в сучасній інфраструктурі ЦОД, оскільки дозволяє розкрити продуктивність твердотілих накопичувачів NVMe і ефективно розподіляти та масштабувати флешпам'ять між декількома серверами та додатками", - каже Ренді Кернс (Randy Kerns), старший стратег The Futurum Group. "Western Digital продовжує стимулювати розвиток екосистеми та відкритих стандартів завдяки розширенню портфеля рішень NVMe-oF, що дозволяє компанії займати відмінну позицію для подальшого стимулювання впровадження у широкому спектрі сфер застосування".



Western Digital OpenFlex Data24 3200 – це повністю інтегрована платформа зберігання даних категорії NVMe-oF, яка дозволяє розширити продуктивність флешпам'яті NVMe до архітектури зберігання із загальним доступом. Завдяки відділенню ресурсів зберігання від обчислювальних та спільному використанню їх через Ethernet, OpenFlex Data24 стає широко доступною для багатьох додатків та серверів, забезпечуючи більший контроль над ресурсами та масштабованість, що призводить до підвищення ефективності використання сховища без надмірного резервування.



Використовуючи RapidFlex FBD, Data24 3200 дозволяє під'єднати до шести хостів без комутатора. Комутоване середовище дозволяє масштабувати ще більше хостів і платформ Data24, забезпечуючи масштабування від сотень терабайт до петабайт флешпам'яті NVMe при дуже низьких затримках додатків. На додаток до RDMA over converged Ethernet (RoCE) удосконалена Data24 тепер має нову підтримку TCP-з'єднань. Data24 3200 випускається у вигляді платформи 2U з 24 відсіками та забезпечується 5-річною обмеженою гарантією. Зазначається, що Data24 3200 забезпечує низьке енергоспоживання, високу доступність та надійність корпоративного класу завдяки використанню до 368 ТБ на одній платформі з двопортовими твердотілими накопичувачами PCIe Gen 4.0 з низькою затримкою.



Пристрої сімейства RapidFlex з мостом NVMe через оптику є базовими будівельними блоками для OEM-виробників/ODM та великих організацій, що використовують підхід "зроби сам" у своїй програмно визначеній інфраструктурі для забезпечення робочих навантажень нового покоління на основі загальних систем зберігання даних, що високо масштабуються, через оптичний Ethernet. Ці високопродуктивні FBD другого покоління з низьким енергоспоживанням випускаються у двох варіантах: контролер RapidFlex A2000 та RapidFlex C2000, в якому мікросхема A2000 розміщується у PCI-адаптері для живлення таких рішень, як новий OpenFlex Data24.



Новий RapidFlex FBD є унікальним рішенням, яке експортує шину PCI через Ethernet, дозволяючи підключеним ззовні твердотілим накопичувачам виглядати так, якби вони були локальними для сервера. Нове сімейство також подвоює продуктивність внаслідок додаткового порту 100 Гбіт/с (2х100 Гбіт Ethernet), поєднаного з 16 лініями PCIe Gen 4.0, та забезпечує кореневий комплекс PCIe у всіх масивах NVMe all-flash, що спрощує їх кваліфікацію та розгортання. Модулі A2000 і C2000 FBD додають можливість роботи в режимі ініціатора до вже наявного цільового режиму, тому замовники тепер можуть встановлювати у свої сервери економніші та енергоефективніші карти ініціатора замість звичайної мережної картки Ethernet для підключення NVMe-oF.



Ultrastar DC SN655 - це економічний двопортовий твердотілий накопичувач NVMe з інтерфейсом PCIe Gen 4.0 високої місткості, призначений для хмарних обчислень, OEM-виробників і корпоративних замовників, яким потрібне високопродуктивне та містке сховище для різних додатків та робочих навантажень, таких як, сервери зберігання та інші критично важливі програми.



Ultrastar DC SN655 - це вертикально інтегрований твердотілий накопичувач, що забезпечує простий, масштабований, однопортовий або двопортовий тракт для забезпечення безперервного доступу до даних відповідно до вимог корпоративної високої готовності. Він також збільшує місткість з 3,84 ТБ до 15,36 ТБ, орієнтованих як на системи зберігання даних, так і на обчислювальні додатки зі змішаним робочим навантаженням, і підвищує надійність накопичувачів до 2,5 млн годин середнього часу напрацювання на відмову (що прогнозується). Крім того, SN655 досягає більше мільйона максимальних IOPs при випадковому читанні та покращеної якості обслуговування (QoS) для великих неструктурованих робочих навантажень. Він виконаний у формфакторі U.3 15 мм і обернено сумісний з U.2. SN655 також пропонує додаткові функції корпоративного рівня, такі як захист від збоїв живлення та наскрізний захист шляхів передачі даних, що забезпечують доступність даних у потрібний момент.



«Оскільки дезагрегуванні сховища NVMe стають реальністю, як і експоненціальне зростання даних, наша мета полягає в тому, щоб надати архітекторам систем збереження даних надійні твердотілі накопичувачі та спрощені рішення NVMe-oF, щоб допомогти їм підготувати свою стратегію зберігання на майбутнє та забезпечити безкомпромісну продуктивність у масштабі, щоб задовольнити потреби в робочому навантаженні, що постійно змінюються», – сказав Курт Чан, віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу платформ Western Digital. «Поєднуючи RapidFlex і Ultrastar у Data24, Western Digital дає організаціям трансформаційний спосіб наступного покоління для спільного використання флешпам’яті та підвищення цінності свого бізнесу».



Платформа OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF, сімейство RapidFlex з моделями A2000 та C2000 FBD, а також двопортовий NVMe SSD Ultrastar SN655 вже надійшли у продаж.

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