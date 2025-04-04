Мінцифри запускає платформу Digital State UA

4 апреля 2025 г., 13:42

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск Digital State UA

Як зазначається, це перша платформа, що репрезентує цифрову екосистему України на глобальному рівні та демонструє, як технології, цифрові рішення й інновації змінюють країну.

«Ми продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу для громадян та технологічного бізнесу. І в напрямі цифровізації Україна не просто переймає досвід інших країн, а й упроваджує технології та інновації, які цікаві світу. Саме тому ми запускаємо портал Digital State UA, який на реальних кейсах транслюватиме, як цифровізація змінює Україну. Портал стане вікном для глобальної спільноти, об’єднає державні ініціативи, громадський і приватний сектор, а також зміцнить сприйняття України як цифрового лідера Європи», — зазначив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Платформа представляє досягнення України в GovTech, IT і Tech двома мовами — англійською та українською. Наша країна вже довела, що цифрова держава може бути швидкою, ефективною та зручною для громадян. Застосунок із 22 млн користувачів та державний вебпортал Дія зі 130+ цифровими послугами, включно з електронними документами та цифровим підписом, докорінно змінили уявлення про державні послуги. Дія.City, з найкращим податковим режимом для ІТ в Європі, об’єднує понад 1,6 тис. резидентів. На платформі Дія.Освіта вже 2,4 млн користувачів підвищують свою цифрову грамотність. «Україна входить до п’ятірки світових лідерів за індексом EGDI, демонструючи значний прогрес у цифрових послугах. Ми змінили комунікацію між державою та громадянами, вивчаючи досвід передових цифрових країн, і готові поділитися напрацюваннями зі світом. Ідеться не лише про цифрові продукти, а й про новий підхід до побудови держави з відкритим кодом і гнучкими рішеннями для розвитку технологічного бізнесу. Україна співпрацює з іншими країнами, передаючи експертизу та відкриваючи код Дії. Платформа Digital State UA стане важливим інструментом для просування цифрового бренду України й просування українського GovTech, IT та технологічного секторів на міжнародних ринках, сприяючи розвитку бізнесу через нові інвестиції і партнерства», — наголосила заступник Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан. Платформа Digital State UA репрезентує весь український ринок GovTech, IT, Tech та показує приклади співпраці держави, громадського й приватного секторів. Мінцифри заявляє, що це рішення має підвищити інтерес інвесторів і міжнародних партнерів до співпраці з українськими компаніями, щоб розвивати й упроваджувати інноваційні рішення на глобальному ринку. На платформі Digital State UA: Розповідається світу про цифрову Україну — як побудована наша екосистема, з яких ініціатив складається і як працює на національному та регіональному рівнях.

Демонструються реальні кейси — історії успіху українських цифрових продуктів та сервісів, які працюють і змінюють життя мільйонів.

Висвітлюються українські GovTech- та IT-рішення, які мають потенціал до масштабування на глобальних ринках.

Розміщуються міжнародні та українські дослідження (як-от Brookings, World Bank).

Публікуються експертні колонки від представників урядів, очільників фондів, керівників міжнародних компаній, СЕО стартапів та лідерів цифрової трансформації — тих, хто вже сьогодні формує майбутнє технологій в Україні та світі.

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