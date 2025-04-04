Gartner: світові витрати на АІ досягнуть 644 млрд дол. у 2025 році

4 апреля 2025 г., 12:25

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Згідно з прогнозом Gartner, світові витрати на генеративний ШІ (GenAI) у 2025 році становитимуть 644 млрд дол., що на 76,4% більше, ніж у минулому році.

«Очікування щодо можливостей GenAI знижуються через високий рівень невдач на початкових етапах перевірки концепції (POC) і незадоволення поточними результатами GenAI, - сказав Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. Незважаючи на це, постачальники фундаментальних моделей щорічно інвестують мільярди доларів у збільшення розміру, продуктивності та надійності моделей GenAI. Цей парадокс збережеться у 2025 та 2026 роках. Амбітні внутрішні проекти минулого року будуть піддаватися ретельній перевірці у цьому році, оскільки ІТ-директори обиратимуть комерційні готові рішення для більш передбачуваного впровадження та бізнес-цінності. Незважаючи на вдосконалення моделей, ІТ-директори скоротять витрати на власну розробку, зосередившись на функціях GenAI від існуючих постачальників програмного забезпечення».

У 2025 році витрати на GenAI значно зростуть на всіх основних ринках і субринках. Генеративний AI матиме трансформаційний вплив на всі аспекти ІТ-витрат, пропонуючи майбутнє, в якому технології штучного інтелекту стануть все більш невід'ємною частиною бізнес-операцій та споживчих продуктів.

Витрати на АІ у 2025 році будуть значною мірою зумовлені інтеграцією можливостей АІ в апаратне забезпечення, таке як сервери, смартфони та ПК, причому саме на це прийдеться 80% витрат на штучний інтелект.

«На траєкторію зростання ринку значною мірою впливає зростаюча поширеність пристроїв АІ, вони, як очікується, становитимуть майже весь ринок споживчих пристроїв до 2028 року, - сказав Лавлок. - Однак споживачі не женуться за цими функціями. Оскільки виробники вбудовують АІ як стандартну функцію в споживчі пристрої, споживачі будуть змушені купувати їх".

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