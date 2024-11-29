Мінцифри розпочинає співпрацю з Meta в галузі штучного інтелекту

29 ноября 2024 г., 16:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформує, що провів дзвінок із Маркусом Райнішем, віцепрезидентом із публічної політики Meta в Європі. Мінцифри вже має налагоджену співпрацю з Меta щодо протидії російській пропаганді та захисту українських акаунтів.

Зараз у роботі новий спільний напрям – штучний інтелект. У компанії Meta є open source-рішення – Llama, на основі якого можна створювати інноваційні проєкти.

Зараз Мінцифри активно працює над упровадженням штучного інтелекту в Україні. Зокрема планується запустити АІ Center of Excellence, який має стати міжнародним хабом для розробки й інтеграції AI-рішень у державні сфери.

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