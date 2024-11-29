Уряд Німеччини планує близько 2 мільярдів євро на нові субсидії на чіпи

29 ноября 2024 г., 17:37

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Уряд Німеччини готує мільярди євро нових інвестицій у напівпровідникову промисловість країни, через два місяці після того, як корпорація Intel відклала плани будівництва заводу з виробництва мікросхем в Магдебурзі вартістю 30 мільярдів євро (32 мільярди доларів).

Нові кошти будуть надані компаніям-виробникам мікросхем для розвитку «сучасних виробничих потужностей, які значно перевищують поточний рівень техніки», - заявила в четвер Анніка Айнхорн (Annika Einhorn), прес-секретар Міністерства економіки Німеччини.

Очікується, що субсидії складуть близько 2 мільярдів євро, повідомили двоє людей, які відвідали офіційний захід, присвячений планам фінансування на цьому тижні, і які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення не було публічним.

У відповідь на запит Bloomberg News представник міністерства заявив, що сума буде в «низькому однозначному діапазоні мільярдів євро», відмовившись уточнити.

Міністерство економіки опублікувало заклик до компаній-виробників мікросхем подавати заявки на нові субсидії на початку цього місяця, хоча остаточні цифри ще не відомі. Новий уряд Німеччини має бути обраний у лютому і, ймовірно, буде планувати свій власний бюджет, залишаючи невизначеність для компаній-виробників мікросхем, які зараз подають заявки на отримання субсидій.

Уряди по всьому світу інвестують державні кошти в індустрію мікросхем в рамках зусиль з локалізації виробництва компонентів, які контролюють все - від передового штучного інтелекту до повсякденних гаджетів. Цей поштовх відбувся після перебоїв з поставками в епоху Covid, а також через зростання напруженості між США і Китаєм щодо Тайваню, що може перешкодити ключовому джерелу необхідних технологій.

Європейський закон European Chips Act, прийнятий у 2023 році, спрямований на зміцнення напівпровідникової екосистеми блоку та подвоєння його частки на ринку до 20% світових виробничих потужностей до 2030 року.

Німецький напівпровідниковий сектор зіткнувся з двома серйозними невдачами. Завод з виробництва мікросхем Intel у Магдебурзі вартістю 30 мільярдів євро мав стати найбільшим проектом, підтриманим European Chips Act з субсидіями у розмірі 10 мільярдів євро, але у вересні американська компанія, що проходить зараз не простий час, відклала свої плани. Wolfspeed та ZF Friedrichshafen AG також відмовилися від запланованого підприємства з виробництва чіпів на заході Німеччини.

Перші раунди німецьких субсидій на виробництво мікросхем відповідно до European Chips Act були надані Intel та спільному підприємству Infineon і TSMC у Дрездені.

Міністерство економіки Німеччини хоче використати запропоновані кошти для субсидування від 10 до 15 проектів у різних галузях, включаючи виробництво необроблених пластин і збірку мікросхем.

«Профінансовані проекти повинні сприяти створенню сильної та стійкої екосистеми мікроелектроніки в Німеччині та Європі», - зазначила Айнхорн.

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