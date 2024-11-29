Nutanix отримала за квартал дохід у 591 млн дол. та прибуток у 29,9 млн дол.

29 ноября 2024 г., 15:28

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Nutanix презентувала результати роботи у першому кварталі свого 2025 фінансового року, що завершився 31 жовтня.

Доходи компанії зросли на 16% у річному обчисленні до 591 мільйона доларів, перевершивши прогноз у 575 мільйонів доларів.

Розробник отримав прибуток за GAAP у розмірі 29,9 мільйона доларів, що стало другим прибутком в її історії; попередній прибуток склав 32,8 мільйона доларів у другому кварталі 2023 фінансового року.

«Ми раді повідомити про результати першого кварталу, які випередили наш прогноз. Ми продовжуємо спостерігати стабільний попит на наші рішення, що зумовлено тим, що компанії надають пріоритет своїм ініціативам з цифрової трансформації та модернізації інфраструктури, а також прагнуть оптимізувати загальну вартість володіння або TCO - зазначив президент і генеральний директор Nutanix Раджив Рамасвамі (Rajiv Ramaswami) - Ми також спостерігаємо ще один квартал сильного річного зростання нових логотипів і стабільне генерування вільного грошового потоку».

Валова маржа склала 86% проти 84% у минулому році.

Вільний грошовий потік досяг 151,9 млн доларів проти 132,5 млн доларів у минулому році.

Грошові кошти, їх еквіваленти та короткострокові інвестиції: 1,08 мільярда доларів у порівнянні з 994 мільйонами доларів на кінець попереднього кварталу та 612,5 мільйонами доларів рік тому.

З минулого кварталу Nutanix залучила 530 нових клієнтів, в результаті чого їх загальна кількість зросла до 27 160.

«Результати нашого першого кварталу продемонстрували хороший баланс верхніх і нижніх показників діяльності з 18-відсотковим зростанням ARR у річному обчисленні та значним генеруванням вільного грошового потоку. Ми й надалі зосереджені на забезпеченні стійкого, прибуткового зростання - підкреслив фінансовий директор Nutanix Рукміні Сівараман (Rukmini Sivaraman) - Перевищення доходу було зумовлено хорошим виконанням подовжень ліцензій. Ми побачили переваги в залученні нових клієнтів на нашу платформу, чому сприяло більше важелів впливу з боку OEM-виробників і партнерів по каналах збуту, різні програми, які ми запровадили для стимулювання нових логотипів, а також загальне збільшення залучення клієнтів, які розглядають нас як альтернативу після злиттів і поглинань у галузі».

В наступному кварталі Nutanix очікує дохід на рівні 640 мільйонів доларів, що на 13,2% більше, ніж у попередньому році. Прогноз на весь рік становить 2,45 мільярда доларів.

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