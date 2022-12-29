Мінцифра запускає масштабний безоплатний курс із криптограмотності

29 декабря 2022 г., 12:25

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Мінцифра повідомила про запуск безоплатного курса із криптограмотності.



Повідомляється, що програма курсу міститиме понад 100 годин теоретичної та практичної інформації. Теми:



історія грошей та розвитку технології, блокчейн та першу в історії криптовалюту — біткоїн;



майнінг та алгоритми консенсусу Proof-of-Work й Proof-of-Stake;



Ethereum та смартконтракти;



холодні та гарячі криптогаманці;



обмін криптоактивів; централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX);



можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;



основи кібергігієни;



децентралізовані протоколи: як-от IPFS та Filecoin тощо.



Навчання проходитиме у форматі тренажера:



Практична робота над конкретними кейсами на платформах партнерів



Залучення експертів з різних продуктів та екосистем як співавторів до тем та завдань.





Будуть два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та як факультатив у ЗВО.



Також нагнолошується, що сьогодні Мінцифра активно працює над запуском ринку віртуальних активів. Щоб цей крок став ефективним, важливо забезпечити достатній рівень грамотності у цьому сегменті. Рік тому команда експертів Форсайту «Віртуальні активи 2030» за підтримки Мінцифри вже імплементувала закритий пілотний проєкт базового курсу, що ліг в основу повноцінного курсу. Цей курс - один із кроків реалізації глобальної стратегії Мінцифри - познайомити українців з децентралізованими технологіями та до кінця 2030 року навчити половину населення користуватися цифровими активами.



Навчання стартує в лютому 2023 року. Щоб взяти участь, треба зареєструватися.



Курс реалізується Міністерством цифрової трансформації України у колаборації з найбільшою європейською криптобіржею з України WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а також Atlantis.world.

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