 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Мінцифра запускає масштабний безоплатний курс із криптограмотності

29 декабря 2022 г., 12:25
0 
 

Мінцифра повідомила про запуск безоплатного курса із криптограмотності.

Повідомляється, що програма курсу міститиме понад 100 годин теоретичної та практичної інформації. Теми:

    історія грошей та розвитку технології, блокчейн та першу в історії криптовалюту — біткоїн;

    майнінг та алгоритми консенсусу Proof-of-Work й Proof-of-Stake;

    Ethereum та смартконтракти;

    холодні та гарячі криптогаманці;

    обмін криптоактивів; централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX);

    можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;

    основи кібергігієни;

    децентралізовані протоколи: як-от IPFS та Filecoin тощо. 

Навчання проходитиме у форматі тренажера:

    Практична робота над конкретними кейсами на платформах партнерів

    Залучення експертів з різних продуктів та екосистем як співавторів до тем та завдань.

    
Будуть два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та як факультатив у ЗВО.

Також нагнолошується, що сьогодні Мінцифра активно працює над запуском ринку віртуальних активів. Щоб цей крок став ефективним, важливо забезпечити достатній рівень грамотності у цьому сегменті. Рік тому команда експертів Форсайту «Віртуальні активи 2030» за підтримки Мінцифри вже імплементувала закритий пілотний проєкт базового курсу, що ліг в основу повноцінного курсу. Цей курс - один із кроків реалізації глобальної стратегії Мінцифри - познайомити українців з децентралізованими технологіями та до кінця 2030 року навчити половину населення користуватися цифровими активами.

Навчання стартує в лютому 2023 року. Щоб взяти участь, треба зареєструватися.

Курс реалізується Міністерством цифрової трансформації України у колаборації з найбільшою європейською криптобіржею з України WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а також Atlantis.world.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  