ВМС США уклали контракт з Amazon Web Services на суму у 700 млн

29 декабря 2022 г., 13:33

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Reuters повідомило, що ВМС США уклали з Amazon Web Services п'ятирічний ліцензійний контракт на суму 723,9 мільйона доларів.



Угода надасть ВМС доступ до комерційного хмарного середовища AWS, професійних послуг, а також до навчальних і сертифікаційних курсів.



Раніше в цьому місяці Пентагон уклав контракти на хмарні обчислення на суму 9 мільярдів доларів з компаніями Alphabet, AWS, Microsoft та Oracle в рамках контракту Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC).



JWCC прийшов на зміну JEDI - невдалій спробі доручити потреби у хмарах Міністерства оборони одному постачальнику. Але JEDI розвалився на тлі багаторічних юридичних суперечок і звинувачень у втручанні президента.



Як вказує Data Center Knowledge, JWCC є унікальним контрактом, оскільки він дає можливість чотирьом постачальникам знову взяти участь у тендері на проекти, що належать до компетенції Міністерства оборони США. Ця сфера повноважень включає ВМС, що змушує замислитись над тим, чи п'ятничний контракт з AWS був першим у низці контрактів, які будуть укладені під егідою JWCC. Дати виконання контрактів також збігаються в тому, що цей останній контракт розрахований на п'ять років, а загальний контракт JWCC охоплює той самий період часу.



Слід додати, що AWS вже надає хмарні послуги ВМС - так в червні 2021 року для проєктe Overmatch, ініціативи з DevSecOps. Співпраця йде через використання спеціалізованих продуктів для військових - AWS GovCloud та AWS Secret Region.

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