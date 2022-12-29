LG Innotek анонсувала фотомодуль з оптичним зумом x4-x9

29 декабря 2022 г., 11:35

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Напередодні виставки CES 2023 компанія LG Innotek оголосила про плани продемонструвати на ній свою розробку - фотомодуль для смартфонів із підтримкою оптичного зуму в діапазоні x4-x9.



Зазначається, що на відміну від рішень з фіксованим значенням зуму, запропонований LG Innotek пристрій дозволяє гнучко налаштовувати необхідне для знімання значення оптичного зуму. Це досягається завдяки тому, що новинка має високоточний механізм позиціювання лінз, який здатний рухатися з кроком 1 мкм. Крім того, заявлено, що цей механізм виконує налаштування фокусної відстані швидко та з мінімальним енергоспоживанням, що дуже важливо при його вбудовуванні у смартфон.



Новинка підтримує функцію оптичної стабілізації зображення, завдяки чому знімки не будуть розмиті через переміщення камери під час фотографування.



Зазначається, що конструкція телефотомодуля виконана настільки компактною, що для його розміщення в смартфоні не потрібно передбачати спеціального потовщення.



Повідомляється, що LG Innotek і Qualcomm Technologies тісно співпрацюють у вирішенні завдання стандартизації програмного забезпечення для управління плавним налаштуванням зуму в новій мобільній платформі Snapdragon 8 Gen 2.



CEO LG Innotek Чжон Чеол-дон (Jeong Cheol-dong) зазначив, що «камери смартфонів будуть розвиватися у напрямку підвищення продуктивності оптичного зуму на смартфонах преміумкласу», і додав: «LG Innotek, як світовий лідер у виробництві модулів камер для смартфонів, попереду у поданні інноваційних продуктів, які забезпечують приємні враження та гарне враження на клієнтів, а інновації постійно надаватимуться для цінності для клієнтів».



За оцінками аналітиків Techno Systems Research, потреба у телефотомодулях з оптичним зумом зростатиме з 19,7 млн. у 2021 році до 90,5 млн. до 2025 р.

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