Мінцифра запускає ініціативу стрімкого відновлення та розвитку України Digital4Freedom

5 июля 2022 г., 8:15

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Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував ініціативу та проєкти цифрового відновлення й розвитку України.



Ініціативу Digital4Freedom презентували в Лугано на конференції Ukrainian Recovery Conference для міжнародних партнерів та топових світових технологічних компаній. Серед яких: Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa тощо.



Як анонсовано, Digital4Freedom допоможе створити нову Україну - найбільш вільну та цифрову країну у світі, де замість аналогових чиновників та довідок працює paperless, замість готівкової валюти - cashless, IT-сектор займає 40% у ВВП, а сама країна перетворюється на найбільший ІТ-хаб Східної Європи з фокусом на безпекові рішення.



«Цифрова інфраструктура — найбільш стійка та ефективна під час війни. Бо її не можуть зруйнувати ракети. І зараз наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу - це діджитал-лендліз. Ми запрошуємо компанії приєднатися до нас у будівництві цифрового майбутнього вільного світу та зробити свій внесок у розвиток цифрової України», - зазначив Федоров.



Зараз глобальні технологічні компанії підтримують Україну та визнають значний внесок України в захист та розвиток свободи та демократії у всьому світі. Разом ми створимо нову модель державно-приватного партнерства та першу у світі країну гідності та технологій.



«Цифровізація є не тільки нашим фундаментом для відновлення, але й баченням того, як має працювати країна. У жодній іншій країні світу у вас не буде такого шансу долучитися до впровадження найпередовіших технологій на державному рівні. Це одночасно експеримент, цифрова революція і модернізація вже наявної системи. Це шанс для вас, для ваших компаній та всього світу», - додав Михайло Федоров.



Ініціатива Digital4Freedom є частиною глобальної платформи UNITED24, у межах якої компанії можуть робити грошові внески для відновлення України.

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