 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Schneider Electric остаточно покидає росію

5 июля 2022 г., 9:25

Після оголошення 27 квітня Schneider Electric 3 липня 2022 року підписала обов’язкову угоду про продаж Schneider Electric Russia місцевому керівництву. Терміни закриття угоди залежатиме від схвалення регулюючих органів та виконання інших умов закриття.

З 24 лютого 2022 року Schneider Electric призупила нові інвестиції в росії та білорусі, а також міжнародні поставки нових замовлень, призначених для цих ринків.

За весь 2021 рік Schneider Electric згенерувала у росії приблизно 2% від загального обсягу продажів. В результаті цієї операції, а також згортання решти своєї присутності в рф та інших прямих впливів санкцій на російський бізнес, група очікує списати до 300 мільйонів євро чистих коштів. балансової вартості та здійснити безготівкове сторнування резерву перерахунку валюти, пов’язаного з цією діяльністю, який наразі оцінюється в 17 мільйонів євро, і буде адаптовано після завершення операції.

Schneider Electric планує впорядкований перехід і виділяє ресурси для підтримки співробітників у росії та білорусі протягом цього процесу.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  