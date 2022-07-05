Schneider Electric остаточно покидає росію

5 июля 2022 г., 9:25

Після оголошення 27 квітня Schneider Electric 3 липня 2022 року підписала обов’язкову угоду про продаж Schneider Electric Russia місцевому керівництву. Терміни закриття угоди залежатиме від схвалення регулюючих органів та виконання інших умов закриття.



З 24 лютого 2022 року Schneider Electric призупила нові інвестиції в росії та білорусі, а також міжнародні поставки нових замовлень, призначених для цих ринків.



За весь 2021 рік Schneider Electric згенерувала у росії приблизно 2% від загального обсягу продажів. В результаті цієї операції, а також згортання решти своєї присутності в рф та інших прямих впливів санкцій на російський бізнес, група очікує списати до 300 мільйонів євро чистих коштів. балансової вартості та здійснити безготівкове сторнування резерву перерахунку валюти, пов’язаного з цією діяльністю, який наразі оцінюється в 17 мільйонів євро, і буде адаптовано після завершення операції.



Schneider Electric планує впорядкований перехід і виділяє ресурси для підтримки співробітників у росії та білорусі протягом цього процесу.

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