Microsoft змусять глобально постачати Teams окремо від пакету Office

1 апреля 2024 г., 13:35

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Агентство Reuters повідомило, що Microsoft продаватиме свій додаток для чату та відеозв'язку Teams окремо від свого продукту Office по всьому світу.

Це сталося через шість місяців після того, як компанія розділила ці два продукти для ринку Європі, щоб уникнути можливого антимонопольного штрафу з боку Європейського Союзу.

ЄС розслідує ситуацію з Office та Teams після скарги, поданої у 2020 році компанією Salesforce, яка володіє конкуруючим додатком для обміну повідомленнями Slack.

Teams, який був доданий до Office 365 у 2017 році безкоштовно, згодом замінив Skype for Business і став популярним під час пандемії частково завдяки відеоконференціям.

Однак конкуренти заявили, що об'єднання продуктів дає Microsoft несправедливу перевагу. Компанія почала продавати ці два продукти окремо в ЄС і Швейцарії 31 серпня минулого року.

"Щоб забезпечити ясність для наших клієнтів, ми розширюємо кроки, які ми зробили в минулому році, щоб відокремити Teams від M365 і O365 в Європейській економічній зоні та Швейцарії для клієнтів по всьому світу, - заявив представник Microsoft. - Це також враховує зауваження Європейської комісії, надаючи багатонаціональним компаніям більшу гнучкість, коли вони хочуть стандартизувати свої закупівлі в різних географічних регіонах".

У своєму блозі корпорація Майкрософт повідомила, що представляє нову лінійку комерційних пакетів Microsoft 365 і Office 365, які не включають Teams, в регіонах за межами ЄЕЗ (Європейської економічної зони) і Швейцарії, а також нову окрему пропозицію Teams для корпоративних клієнтів у цих регіонах.

Починаючи з 1 квітня, клієнти можуть продовжити свою поточну ліцензійну угоду, оновити або перейти на нові пропозиції.

Для нових комерційних клієнтів ціни на Office без Teams варіюються від $7,75 до $54,75, тоді як окремий продуктTeams коштуватиме $5,25.

За словами джерел, ініціативи по розділенню продуктів для Microsoft можуть виявитися недостатнім, щоб уникнути антимонопольних звинувачень з боку ЄС. Нові вимоги від компанії, ймовірно, будуть висунуті в найближчі місяці, оскільки конкуренти критикують здатність їхніх служб обміну повідомленнями функціонувати з веб-додатками Office.

Microsoft, яка за останнє десятиліття отримала 2,2 мільярда євро антимонопольних штрафів від ЄС за зв'язування та об'єднання двох або більше продуктів разом, ризикує отримати штраф у розмірі до 10% свого глобального річного обороту, якщо її визнають винною в порушенні антимонопольного законодавства.

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