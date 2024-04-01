Китайська Intellifusion випустила потужний але дешевий АІ-процесор

1 апреля 2024 г., 14:25

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В умовах санкцій з боку США на поставки високорівневих графічних процесорів для Китаю локальні компанії активізували розробку своїх рішень.

Так китайський виробник Intellifusion представив AI-блоки DeepEyes з заявленою продуктивністю АІ 48 TOPS за 1000 юанів (140 доларів). Причому при виробництві чипів з цими модулями, начебто, використовується не надсучасний техпроцесс - 14 нм.

За умов означеної ціни Intellifusion може досягти своєї мети - «на 90% дешевше обладнання для AI, яке, покриває 90% сценаріїв».

Для довідки: щоб відповідати заявленим Microsoft вимогам «AI PC», сучасні комп’ютери повинні мати продуктивність NPU не менше 40 TOPS. Отже, найближчим часом Intellifusion, схоже, стане придатним для багатьох робочих навантажень зі штучним інтелектом, особливо зважаючи на те, що більшість існуючих NPU мають продуктивність лише 16 TOPS.

«У найближчі три роки 80% компаній по всьому світу будуть використовувати великі моделі. Вартість навчання великої моделі обчислюється десятками мільйонів, а ціна основних універсальних тренувальних і штовхаючих машин, як правило, становить один мільйон юанів. Більшість компаній не можуть дозволити собі такі витрати», зазначив Чен Нін (Chen Ning), голова Intellifusion.

Також зазначається, що DeepEdge використовують «незалежну і контрольовану вітчизняну технологію» і ядро RISC-V для підтримки масштабного навчання моделей і розгортання висновків.

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