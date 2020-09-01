Microsoft Word теперь может транскрибировать английскую речь

1 сентября 2020 г., 16:51

0

Tweet

Компания заявила, что новые функции Office на основе платформы искусственного интеллекта Azure Cognitive Services позволяют использовать голосовые команды, чтобы тратить на работу меньше времени и сил и концентрироваться на самом важном.



Теперь пользователи могут записывать свои разговоры прямо в веб-версии Word и автоматически расшифровывать их. Функция Transcribe распознает разных говорящих, поэтому после расшифровки вы можете легко следить за ходом разговора. Завершив беседу, можно возвращаться к нужным моментам записи, воспроизводя аудио, размеченное по времени, и даже можете редактировать результаты расшифровки, если заметите ошибки.



Расшифрованный текст появится в документе Word вместе с записью, что позволяет создавать качественный контент наиболее удобным способом, как отмечает разработчик. Допустим, вы хотите выбрать подходящую цитату из интервью, чтобы подчеркнуть основную мысль вашей истории. Просто нажмите знак плюс в любой строке расшифровки и вуа-ля — вставится точная цитата. Хотите отправить весь расшифрованный текст своему коллеге? Просто нажмите Add all to document («Добавить все в документ») и в Word появится полный текст расшифровки.



Разные люди предпочитают использовать в работе разные инструменты, поэтому функция Transcribe позволяет загружать аудио и видео, записанные вне Word. Независимо от того, записываете ли вы на свой телефон или через одно из множества приложений для звонков и видеоконференций, вы можете просто выбрать файл для загрузки и расшифровать его. Transcribe поддерживает файлы .mp3, .wav, .m4a и .mp4.



Функция Transcribe сейчас доступна в веб-версии Word для всех подписчиков Microsoft 365 и поддерживается в новых браузерах Microsoft Edge и Chrome. На загрузку записей в настоящее время установлено ограничение — пять часов в месяц, и каждая загруженная запись не должна «весить» больше 200 Мб. Transcribe в мобильной версии Office появится до конца года. Пока расшифровка записей доступна только для английского языка (EN-US), но Microsoft работает над поддержкой других языков.

Также сообщается о добавлении в функцию диктовки голосовых команд, - во время работы за настольным компьютером или мобильным устройством (или при переходе между устройствами) пользователь может оставаться в потоке и концентрироваться на содержании, пользуясь диктовкой с голосовыми командами для добавления, форматирования, редактирования и систематизации текста.



Голосовые команды понимают множество символов, так что можно просто называть нужный, например, «амперсанд» или «знак процента», и при этом не обязательно изображать голос робота. Команды создавались на основе естественной речи людей, чтобы можно было легко фиксировать свои идеи. Так что вы можете сказать «точка, точка, точка», вместо «многоточие», это тоже работает.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации