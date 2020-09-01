Система доставки покупок дронами, Amazon Prime Air, получила сертификат FAA

1 сентября 2020 г., 15:55

0

Tweet

Федеральноe управление гражданской авиации США (FAA) в эти выходные выдала компании Amazon сертификат FAA Part 135, позволяющий той приступить к испытаниям коммерческой доставки своих клиентам в США купленных товаров дронами. Этот сертификат разрешает дронам Amazon удаляться за пределы прямой линии зрения оператора.

Дэвид Карбон (David Carbon), вице-президент программы Prime Air, отметил в заявлении: «Эта сертификация является важным шагом вперед для Prime Air и свидетельствует о доверии FAA к процедурам эксплуатации и безопасности Amazon для автономной службы доставки дронов, которая однажды будет доставлять посылки нашим клиентам по всему миру».

Amazon объявила о Prime Air еще в 2013 году. Но аппаратные ограничения и вопросы обеспечения безопасной эксплуатации создали серьёзные помехи для реализации этих планов. Первая успешная доставка с помощью дронов состоялась в Кембридже (Великобритания), в 2016 году, однако, даже сейчас, с сертификатом FAA, как отмечает Bloomberg, на пути Amazon и её конкурентов к регулярным поставкам стоит множество препятствий. В частности, не готовы новые правила для полёта дронов над толпой, FAA обещает доработать их до конца года.

Amazon — далеко не первая компания, получившая сертификат FAA. Дочернее предприятие Google, Wing, получило его ещё в апреле прошлого года, а позже заявило о себе как о первом коммерческом операторе доставки дронами в США, когда начало предлагать такую услугу в Вирджинии. UPS в партнерстве с Matternet также тестирует использование дронов для транспортировки медицинских товаров в Северной Каролине.

Для получения сертификата Amazon запротоколировала тысячи часов налёта. Компания усовершенствовала свой полностью электрический БПЛА, который защищен защитным кожухом и оснащен системой распознавания и огибания препятствий.

Новейшая версия транспортного дрона для системы Prime Air была представлена в прошлом году. Она способна стартовать вертикально, подобно вертолету, и затем переходить в экономичный горизонтальный полёт. Amazon заявила, что её цель — обеспечить с помощью электрических дронов доставку грузов, весом до пяти фунтов (2,3 кг) на дистанции до 15 миль (24 км) в течение 30 минут.

Автономные дроны это элемент более широкой стратегии Amazon, предусматривающей построение комплексной логистической сети. С этой целью компания за последние несколько лет обзавелась собственным парком транспортной авиации, океанских контейнеровозов, грузовых автомобилей и локальных средств доставки. Она также изучает новые опции, такие как доставка с помощью роботов.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации