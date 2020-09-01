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Наушные модели двигают рынок носимых гаджетов вверх

1 сентября 2020 г., 17:05
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Наушные модели двигают рынок носимых гаджетов вверх

Мировой рынок носимых гаджетов по итогам второго квартала отчитался ростом на 14,1% «YoY» в натуральном выражении, — сообщает IDC. Всего отгружено свыше 86 млн устройств.

Стремление к здоровому образу жизни в период пандемии COVID-19 остается одним из главных факторов повышенного интереса к рассматриваемым гаджетам. Последние позволяют не только отслеживать изменение ряда симптомов, но также помогают контролировать социальную дистанцию своих пользователей. На фоне массового закрытия спортивных залов и ограничения уличной активности владельцы устройств адаптировались к онлайновым фитнесс-сессиям и индивидуальным тренировкам при помощи многочисленных устанавливаемых приложений.

Надеваемые на уши модели по итогам рассматриваемого периода выросли на 32,6% «YoY» и оставили за собой 60% рассматриваемого рынка. Лидером направления остается Apple, отгрузившая 23,7 млн продуктов из линеек Airpods и Beats. Следом разместились Samsung и Xiaomi. Традиционные поставщики наушников во главе с Sony, Bose и Jabra заметно отстают сфокусировавшись, преимущественно, на премиум-сегменте рынка.

Направление умные часов и браслетов сумело оставить за собой 39,2% рынка, тогда как годом ранее под контролем было 46,8%. Их общие поставки сократились на 4,4%, до 33,7 млн устройств. Что интересно, три ведущих вендора — Apple, Huawei и Xiaomi — нарастили рыночное присутствие, тогда как многие более мелкие вендоры ушли в минус на фоне ухудшения экономической ситуации во многих регионах сбыта.


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