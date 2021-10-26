Решение Ericsson Time-Critical Communication для 5G-связи обеспечивает е2е-задержку до 1 мс

26 октября 2021 г., 14:35

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Компания Ericsson представила Time-Critical Communication — программное е2е-решение для публичных и выделенных сетей 5G в любых частотных диапазонах. Оно призвано гарантировать стабильно низкую задержку и высокую надежность работы критически важных приложений интернета вещей (Critical IoT) для предприятий и разных сфер жизни общества. В этой разработке Ericsson учтены все требования и преимущества сертифицированного 3GPP стандарта URLLC.

Отмечается, что Ericsson Time-Critical Communication отличается быстротой развертывания, выполняемого путем обновления программного обеспечения и активации этого продукта в сетях 5G с локальным или широким покрытием. Новое решение улучшает пользовательский опыт в облачных играх и при пользовании услугами на базе технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в сетях улучшенного мобильного широкополосного доступа и сетях фиксировано-мобильной связи (Fixed Wireless Access).

Заявлено, что решение Ericsson обеспечивает стабильно низкую е2е-задержку (от 50 мс до 1 мс) с гарантированным показателем (99,9-99.999%). Все это позволяет создавать масштабируемые сценарии использования, для которых время задержки имеет критически важное значение.

Многим сценариям использования требуется гарантированная минимальная задержка и стабильно высокая производительность с параметрами, которые невозможно реализовать в действующих 4G и 5G сетях. Новое решение учитывает эти потребности и позволяет полностью раскрыть потенциал технологий 5G.

Благодаря новому решению 2,5 млрд геймеров из разных стран мира смогут играть в мобильные игры без задержек, а 5G-абоненты — пользоваться услугами с применением технологий расширенной реальности (XR). Новое решение также нацелено на предприятия и отрасли, для деятельности которых необходимо надежное подключение к сети с высокой производительностью.

Ericsson сообщила о тестировании требовательных ко времени задержки 5G-сценариев в сотрудничестве с операторами и отраслевыми партнерами, в числе которых BT и Hyperbat, Einride и Telia, Boliden, ABB, Audi, Fraunhofer IPT и Rockwell, а также MediaTek, SoftBank и Telstra.

Ericsson и Telstra продемонстрировали технологию L4S (Low Latency Low Loss Scalable throughput), уменьшающую задержки в интегративных облачных играх. L4S применяется в программном решении Time-Critical Communication. Кроме того, Ericsson и MediaTek добились рекордных показателей в обеспечении стабильно низкой задержки в 1 мс с показателем надежности в 99,99% в восходящем и нисходящем каналах в 5G-сети в миллиметровом диапазоне.

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