Microsoft подовжує пільгові умови користування хмарними сервісами для українських організацій

30 ноября 2023 г., 13:35

Державні установи України зможуть безоплатно користуватися хмарними продуктами від Microsoft ще рік – до 31 грудня 2024 року, повідомляє «Міністерство цифрової трансформації України».

У межах програми Relief Program компанія продовжить надавати вільний доступ до хмари Microsoft школам, університетам, лікарням, центральним та регіональним органам влади, а також визначеним держпідприємствам у сфері транспорту та оборони.

Крім того, українські комерційні організації також зможуть користуватися сервісами Microsoft на пільгових умовах до кінця березня наступного року.

Microsoft підтримує Україну від початку повномасштабної війни. За цей час компанія надала допомоги на понад 540 млн дол. Також Microsoft допомагає Україні забезпечувати кібербезпеку та підтримує організації, які допомагають нашій державі документувати воєнні злочини проти цивільного населення.

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