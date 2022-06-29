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Sergey Petrenko

Microsoft обмежить у Azure автоматичне розпізнавання та аналіз осіб

29 июня 2022 г., 12:12

Microsoft прислухалася до активістів, які висловлювалися проти широкого поширення розпізнавання осіб через можливі спотворення та зловживання.

Компанія видалила зі своїх продуктів в Azure можливості автоматичного розпізнавання та аналізу осіб. Це стосується додатків, які давали можливості вгадувати стать, вік і навіть емоції людини по зображенню - Microsoft це робить у рамках дотримання стандарту Responcible AI, який компанія розробляла 2 роки і тепер опублікувала.

Частина можливостей залишиться доступною, але доступ до них буде ускладнений - розробникам треба буде описати сценарії використання.

Це ж стосується й інших областей, наприклад, засоби для генерації голосових записів, що дає можливість отримати запис по семплу оригінального голосу. Так можна "начитати" голосом автора книгу мовою, яка йому незнайома, але можна й "вимовити" голосом президента країни відверто провокаційну заяву.

Microsoft обмежить у Azure автоматичне розпізнавання та аналіз осіб

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