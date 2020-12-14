Microsoft делает ставку на систему сетевых токенов Adyen

14 декабря 2020 г., 17:15

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Компания Adyen, предлагающая глобальную платежную платформу, сообщила о расширении сотрудничества с Microsoft.

Компании планируют ускорить процесс модернизации платежных процедур за счет внедрения системы оптимизации сетевых токенов (Adyen Network Token Optimization).



Как отмечается, Adyen является одной из первых платежных платформ, которые позволяют осуществлять токенизированные платежи по различным схемам и предложат автоматическую оптимизацию использования токенов для повышения скорости авторизации.



"Качество обслуживания клиентов составляет основу всей нашей деятельности, и когда речь заходит о платежном процессе, оно заключается в его ускорении, упрощении и безопасности, — заявил вице-президент по торгово-технической деятельности компании Microsoft Мэтт Россмейсль (Matt Rossmeissl). — Ключевым элементом деятельности компании Microsoft является совершенствование продуктов, и разработанная компанией Adyen система Network Token Optimization служит одним из факторов, способствующих повышению скорости авторизации платежей и степени удовлетворенности клиентов".



Компании Adyen и Microsoft сотрудничают с июля 2015 года, начиная с приобретения европейского подразделения. Сегодня Adyen обрабатывает платежи по всем продуктам и услугам Microsoft по всему миру. Помимо Network Token Optimization, компания Microsoft использует несколько других продуктов Adyen, включая Real-time Account Updater (привязка учетной записи в режиме реального времени), что обеспечивает беспрепятственное совершение покупок за счет оплаты картой, соответствующей самым современным требованиям. Adyen также поддерживает для Microsoft различные местные способы оплаты в ряде стран, включая американские дебетовые сети — самую последнюю разработку компании Adyen.

Adyen была основана в 2006 г. и располагает штаб-квартирой в Амстердаме. Компания разрабатывает платежную платформу, непосредственно стыкующуюся с платежными системами Visa и Mastercard, а также с другими финансовыми системами. Как отмечается, Adyen обеспечивает беспрепятственное прохождение платежей через Интернет, мобильные устройства и платежные терминалы в торговых точках. К числу клиентов компании, имеющей свои представительства по всему миру, поимом Microsoft относятся Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos и L'Oreal.

На данный момент капитализация Adyen уже достигает 55,83 млрд долл.

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