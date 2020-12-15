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Прибыль Broadcom за минувший финансовый год составила 2,96 млрд долл. при обороте 23,8 млрд долл.

15 декабря 2020 г., 9:25

Компания Broadcom представила результаты четвертого квартала своего 2020 финансового года, который она финишировала 1 ноября.

Выручка производителя за отчетный период выросла на 12% до 6,47 млрд долл., тогда как биржевые аналитики прогнозировали 6,25 млрд долл.

Квартальный оборот полупроводникового направления вырос на 6%, до 4,83 млрд долл., а продажи корпоративного ПО - на 36% до 1,64 млрд долл.

Чистая прибыль зафиксирована на уровне 1,32 млрд долл. или 2,93 долл. на акцию. Это заметно выше, чем год назад - 847 млн долл. и 1,97 долл. соответственно. Этот показатель также оказался выше прогноза наблюдателей.

Что касается финансового года в целом, то оборот Broadcom вырос на 6% до 23,8 млрд долл., а выручка до 2,96 млрд долл.

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