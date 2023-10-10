Micron розпочав будівництво заводу з виробництва передової пам’яті

10 октября 2023 г., 15:25

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Micron Technology анонсувала початок будівництва першого за 20 років нового заводу з виробництва пам’яті в США.

Трохи більше року тому компанія Micron оголосила про свої плани інвестувати близько 15 мільярдів доларів до кінця десятиліття в будівництво нового заводу з виробництва сучасної пам’яті, який буде розташований поруч з центром досліджень і розробок компанії в місті Бойсе.

За час реалізації проекту Micron безпосередньо інвестує в економіку Айдахо 15,3 мільярда доларів, а 13 мільярда доларів витратить на розвиток бізнесу в штаті Айдахо. Проект створить понад 17 000 нових робочих місць в штаті, в тому числі 2 000 робочих місць безпосередньо в компанії Micron.

«Ми закладаємо фундамент для майбутнього Micron і прокладаємо шлях до відродження високотехнологічного виробництва в США - всього через рік після того, як ми вперше заклали фундамент тут, у Бойсе», - сказав президент і генеральний директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra). - Розмірковуючи про можливості, що відкриваються перед нами, я ціную всіх неймовірних членів команди Micron, які протягом останніх 45 років сприяли впровадженню інновацій та перетворенню громади Бойсе на те чудове місце, яким вона є сьогодні. Наші інвестиції тут і в Нью-Йорку забезпечать внутрішнє виробництво пам’яті в США, задовольняючи попит на величезні обсяги пам’яті, необхідні для швидкого та ефективного зберігання та обробки даних, для передових додатків майбутнього».

Очікується, що чисті приміщення нової фабрики будуть введені в експлуатацію поетапно, починаючи з 2025 року, а виробництво DRAM буде нарощуватися протягом другої половини десятиліття відповідно до зростання галузевого попиту. Зрештою, площа чистого приміщення сягне 600 000 квадратних футів і після завершення будівництва це буде найбільше чисте приміщення, коли-небудь побудоване в країні.

Інвестиційні плани компанії Micron в Айдахо стануть можливими завдяки очікуваним грантам і кредитам, наданим в рамках CHIPS і Закону про науку, який дозволяє таким проектам, як Micron, починати будівництво в США і бути конкурентоспроможними за вартістю в порівнянні з іншими країнами світу.

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