Китай планує наростити загальну обчислювальну потужність систем у країні на 50%

10 октября 2023 г., 14:35

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Як повідомляє CNBC, Китай планує збільшити свої обчислювальні потужності на 50% до 2025 року. Про це заявили в понеділок ключові міністерства країни, оскільки країна прагне не відставати від США в галузі штучного інтелекту і суперкомп’ютерних обчислень.

Друга за величиною економіка світу хоче мати обчислювальні потужності на рівні 300 екзафлопс, згідно з планом шести урядових відомств, в тому числі потужного регулятора кіберпростору. Це більше, ніж 197 екзафлоп, які зараз має країна.

Китайські міністерства заявили, що збільшена обчислювальна потужність буде необхідна для підтримки додатків у таких галузях, як фінанси та освіта.

Збільшення обчислювальних потужностей розглядається як ключовий фактор для підтримки розвитку штучного інтелекту, який вимагає передових напівпровідників для обробки величезних обсягів даних.

«Китай виявив, що традиційно кожен 1 юань, інвестований в обчислювальну потужність, приносить 3-4 юані економічного зростання, - коментує заяву Акшара Бассі (Akshara Bassi), старший науковий аналітик Counterpoint. - Інвестиції перегукуються з планами Китаю стимулювати економічне зростання шляхом лідерства в технологічній досконалості та інтеграції AI з існуючими технологіями та рішеннями в усіх галузях і сферах».

Такі технології, як напівпровідники та штучний інтелект, стали ключовими полями битви в суперництві між США і Китаєм.

«Китай прагне інвестувати в розвиток своїх обчислювальних потужностей, особливо в штучний інтелект, оскільки він бачить, як його основні хмарні провайдери масово запускають рішення на основі штучного інтелекту для споживачів і підприємств», - сказав Бассі.

В рамках свого комп’ютерного поштовху Китай хоче зосередитися на таких сферах, як зберігання пам’яті та мережі для передачі даних, а також планує побудувати більше центрів обробки даних.

Це необхідно для того, щоб гравці на ринку хмарних обчислень могли розширювати свої потужності. Наразі багато додатків для штучного інтелекту продаються через сервіси хмарних обчислень, такі як Alibaba і Tencent.

Китайські міністерства заявили, що безпека ланцюжка поставок також буде посилена.

Протягом останніх кількох років ланцюжок постачання технологій в країні перебував під тиском, оскільки США використовували експортний контроль та інші санкції, щоб спробувати відрізати країну-суперника від ключових технологій, таких як чипи.

У відповідь на це Китай намагається посилити потенціал власної промисловості в деяких з цих галузей.

Бассі з Counterpoint вважає, що амбіції Китаю щодо збільшення обчислювальної потужності можуть бути стримані санкціями США, які обмежують доступ країни до деяких критично важливих напівпровідників, таких як графічні процесори, що продаються американським розробником чипів Nvidia.

«Доступ до новітніх і найкращих у своєму класі чіпів/графічних процесорів АІ є основною перешкодою, з якою стикається країна через заборону на постачання», - заявив Бассі.

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