Fortinet анонсує комутатори під зростаючі потреби кампусів у підключенні та безпеці

10 октября 2023 г., 16:25

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Компанія Fortinet оголосила про випуск двох нових комутаторів для кампусів, призначених під зростаючи потреби кампусів.

Як зазначається, нові комутатори FortiSwitch 600 і 2000 пропонують високу продуктивність, вбудований інтелект і безшовну інтеграцію з інструментом управління AIOps від Fortinet і службами безпеки FortiGuard на основі штучного інтелекту.

Комутатори були розроблені для задоволення потреб «сучасного кампусу», який вимагає більшої пропускної здатності, ніж будь-коли раніше. Багато організацій інвестують в бездротові точки доступу наступного покоління для забезпечення більш широких можливостей зв’язку, а це накладає нові виклики. Fortinet стверджує, що застарілі комутаційні рішення часто не встигають за цими викликами. Для забезпечення доступності мережі та позитивного користувацького досвіду організаціям потрібні високопродуктивні комутатори, які розумно організовують трафік точок доступу і запобігають виникненню вузьких місць.

Серія FortiSwitch 600 - це мультигігабітний захищений комутатор для кампусного доступу з підтримкою 5-гігабітного Ethernet-доступу і 25-гігабітних каналів для оптимізації продуктивності мережі за рахунок інтелектуальної підтримки трафіку від точок доступу нового покоління до критично важливих для бізнесу напрямків.

Серія FortiSwitch 2000 пропонує аналогічні функції, але призначена для підтримки більших і складніших кампусних середовищ шляхом агрегації високопродуктивних комутаторів доступу, таких як FortiSwitch 600.

Обидва пристрої оснащені подвійним джерелом живлення для забезпечення резервування.

«Fortinet постачає рішення для безпечної комутації протягом 20 років, що робить її унікальною компанією, яка надає клієнтам комплексне, безпечне рішення для підключення до всієї локальної мережі, - наголошує Джон Меддісон (John Maddison), директор з маркетингу та виконавчий віце-президент з продуктової стратегії. - Ми є єдиним постачальником, який пропонує повністю конвергентні дротові і бездротові мережі і систему безпеки на основі штучного інтелекту на єдиній платформі, забезпечуючи видимість і безпеку з моменту підключення користувача або пристрою до мережі».

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