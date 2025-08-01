Главная » Новости Micron представляє лінійку перших у галузі твердотільних накопичувачів SSD 1 августа 2025 г., 12:35 0

Tweet Компанія Micron випустила три нові SSD для центрів обробки даних, які побудовані на базі Micron G9 NAND. Розширення портфеля продуктів Micron для зберігання даних включає перший у світі SSD PCIe Gen 6 NVMe, SSD E3.S з провідною в галузі місткістю і SSD Gen 5 з найнижчою затримкою для дата-центрів з AI. Ці нові продукти відрізняються високою продуктивністю, енергоефективністю та компактністю, а також пройшли перевірку провідними партнерами з екосистеми для оптимізації кваліфікації та забезпечення безпроблемної інтеграції, що націлює їх на різноманітні потреби робочих навантажень AI.



«З першим у галузі SSD PCIe Gen 6, провідними в галузі місткостями та SSD з найнижчою затримкою – все на базі нашого першого на ринку G9 NAND – Micron не просто задає темп, ми перевизначаємо межі інновацій у галузі дата-центрів», – сказав Джеремі Вернер (Jeremy Werner), старший віцепрезидент та генеральний директор підрозділу Core Data Center Business Unit компанії Micron.. "Цей запуск зміцнює наше лідерство в області SSD для центрів обробки даних і знаменує нову еру продуктивності, щільності та ефективності для наших клієнтів".



Неперевершена продуктивність SSD 9650 на рівні 28 ГБ/с значно прискорює навчання AI та виконання завдань інференції. Під час інференції висока пропускна здатність та наднизька затримка мають вирішальне значення для забезпечення доступу до даних у реальному часі для великих моделей, таких як корпоративні агенти з розширеними контекстними вікнами та конвеєрами генерації з розширеними можливостями пошуку. 9650 пропонує чудову питому продуктивність на ват в порівнянні з SSD 5-го покоління, досягаючи на 25% і 67% вищої енергоефективності зберігання для випадкового запису та читання відповідно. Зниження енергоспоживання та викидів вуглецю дозволяє дата-центрам досягати цілей у сфері сталого розвитку при одночасному підвищенні продуктивності.



Рекордна продуктивність 6-го покоління:

Швидкість послідовного читання до 28 ГБ/с та швидкість послідовного запису до 14 ГБ/с.



Швидкість довільного читання до 5,5 MIOPS та швидкість довільного запису до 900 KIOPS.



Опції, що відповідають стандарту FIPS 140-3 Level 2 і Закону про торгові угоди (TAA), допомагають гарантувати, що SSD, які продаються уряду США, виробляються або суттєво модифікуються у США чи певних країнах.



Новаторське співробітництво в екосистемі, включаючи попередні публічні демонстрації з Astera Labs та Broadcom, прискорює впровадження завдяки перевіреній сумісності.



Для передових AI-серверів доступна версія E1.S з рідинним охолодженням.



«З продуктивністю до 5,5 мільйонів IOPS для випадкового читання, Micron 9650 спеціально розроблений для високопродуктивних та низьколатентних вимог конвеєрів AI. Цей продукт допомагає забезпечити безперервну подачу даних на графічні процесори, зводячи до мінімуму цикли простою та максимально підвищуючи ефективність системи. У поєднанні з передовою серверною архітектурою Dell ця інновація дозволяє підприємствам вийти на новий рівень продуктивності та аналітики», - зазначив Арункумар Нараянан (Arunkumar Narayanan), старший віцепрезидент з обчислювальних та мережевих рішень у групі інфраструктурних рішень (ISG) Dell Technologies.



"Сучасні завдання штучного інтелекту вимагають від агентів швидкого доступу до величезних обсягів бізнес-даних та даних з Інтернету", - підкреслив Кевін Деєрлінг (Kevin Deierling), старший віцепрезидент по мережах у NVIDIA. «PCIe Gen 6 SSD, такі як Micron 9650, забезпечують високошвидкісний доступ до даних, підтримуючи прискорену обчислювальну продуктивність та ефективність для інференсу та навчання штучного інтелекту».



SSD Micron 6600 ION забезпечує революційну масштабованість, пропонуючи до 245 ТБ в одному накопичувачі, що дозволяє гіпермасштабованим і корпоративним дата-центрам консолідувати серверну інфраструктуру і створювати величезні озера даних AI - і все це при скороченні площі зберігання, енергоспоживання і викидів вуглецю. Ця пропозиція збільшує щільність зберігання на 67% порівняно з конкурентами та забезпечує понад 88 ПБ на стійку з використанням серверів, що значно знижує сукупну вартість володіння.



Ведучий у галузі SSD E3.S місткістю 122 ТБ має розмір приблизно з колоду карт і забезпечує 2,4 ПБ флешпам'яті PCIe Gen 5 на сервері 1U.



122 ТБ 6600 ION споживає 1 Ват на 4,9 ТБ, забезпечуючи на 37% вищу енергоефективність, ніж три HDD на 36 ТБ, необхідні для забезпечення тієї ж місткості, і все це на площі менш ніж у чверть меншій.



Для систем зберігання даних обсягом 2 ексабайти 6600 ION забезпечує щоденну економію енергії до 3,4 мегават-години порівняно з HDD, що достатньо для щоденного енергопостачання 124 середніх будинків у США.



SSD 6600 ION забезпечує максимальний захист даних завдяки підтримці передових функцій безпеки корпоративного рівня.



«Завдяки найширшому вибору серверів Supermicro, які оптимізовані для зберігання даних в петабайтах і підтримують до 36 SSD E3.S, Micron 6600 ION забезпечує до 4,42 ПБ на сервер 2U, забезпечуючи максимальну щільність і енергоефективність для великих робочих навантажень AI», - зазначив Майкл Макнерні (Michael McNerney), віцепрезидент з маркетингу та мережевої безпеки у Supermicro. «Наші клієнти отримують вигоду від співпраці між Supermicro та Micron, яка дозволяє створювати компактні, енергоефективні та оптимізовані за сукупною вартістю володіння системи».



"Micron 6600 ION - це революційне рішення для інфраструктури AI, що забезпечує виняткову місткість і продуктивність, що дозволяє клієнтам WEKA керувати і обробляти великі набори даних з меншими витратами на інфраструктуру та енергоспоживання", - заявив Аджай Сінгх (Ajay Singh), директор з продуктів WEKA. «Ми також надихнуті SSD Micron 9650 PCIe Gen 6, що ідеально поєднується з нашою технологією Augmented Memory Grid, яка розширює пам'ять GPU внаслідок використання надшвидкого NVMe для прискорення часу до першого токена, підвищення пропускної спроможності токенів і допомоги у запобіганні «пам'яті-бар'єру» у середовищах високопродуктивного виведення».



Твердотільний накопичувач 7600 PCIe Gen 5 забезпечує кращу у своєму класі продуктивність, низьку затримку та високонадійну якість обслуговування (QoS), забезпечуючи передбачуваний, блискавичний відгук для ресурсомістких завдань центрів обробки даних, таких як перетворення, навчання та виведення даних за допомогою AI. Забезпечуючи найкращу в галузі затримку менше ніж 1 мс при роботі з ресурсомістким робочим навантаженням RocksDB, твердотільний накопичувач 7600 підходить для завдань, де час відгуку критично важливий. Твердотільний накопичувач 7600 забезпечує оптимальний баланс доступності, продуктивності та передбачуваної затримки для більшості завдань центрів обробки даних, включаючи AI. Завдяки найкращій у своєму класі швидкості послідовного читання 12 ГБ/с, твердотільний накопичувач Micron 7600 перевершує за продуктивністю конкурентних SSD масового ринку, забезпечуючи:



на 27% вищу швидкість послідовного запису - 7 ГБ/с;

на 5% вищу швидкість випадкового читання - 2,1 млн операцій на секунду;

на 100% вищу швидкість випадкового запису - 400 тисяч операцій на секунду;



"У CoreWeave ми постійно прагнемо розширювати межі продуктивності та допомагати нашим клієнтам максимально підвищувати ефективність своєї інфраструктури", - заявив Четан Капур (Chetan Kapoor), директор з продуктів CoreWeave. "Твердотільний накопичувач Micron 7600 з його високою продуктивністю і низькою затримкою - це довгоочікуване доповнення, яке допоможе нашим клієнтам масштабувати пропускну здатність до сотень гігабайт даних і прискорити виведення продуктів на ринок".



Вертикальна інтеграція Micron гарантує, що кожен із цих SSD розроблений та виготовлений з використанням контролера Micron, пам'яті G9 NAND, DRAM, вбудованого ПЗ та виробничих процесів. Зазначається, ця інтеграція забезпечує виняткову якість і надійніший і безпечніший ланцюжок постачання. Крім того, ключові функції безпеки, включаючи апаратний корінь довіри, SPDM 1.2 (атестація) для автентифікації особистості та перевірки прошивки, двійковий код прошивки PKI/LMS з подвійним підписом CNSA 2.0, диск, що самошифрується (SED) і захищене середовище виконання Micron, допомагають захистити дані. Підтримка OCP 2.6 доступна для SSD Micron ION 9650 та 6600, а SSD 7600 використовує підтримку OCP 2.5.



Зразки SSD 9650 та 7600 вже постачаються клієнтам. Модель 9650 пропонується у формфакторах E3.S та E1.S товщиною 9,5 мм та 15 мм з повітряним та рідинним охолодженням. SSD 7600 доступний у різних формфакторах, включаючи E3.S, U.2 та E1.S, з повітряним охолодженням. Зразки SSD 6600 ION на 122 ТБ надійдуть у продаж у третьому кварталі 2025 року у формфакторах E3.S і U.2. Вихід версії SSD 6600 ION місткістю 245 ТБ заплановано на першу половину 2026 року календарного року. Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах 0

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