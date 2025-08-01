Виручка Amazon зростає, але хмарний підрозділ AWS не вражає інвесторів

1 августа 2025 г., 13:35

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Компанія Amazon.com відзвітувала про фінансові результати за другий квартал 2025 року, що завершився 30 червня, які перевершили очікування ринку за загальними показниками, але не змогли задовольнити інвесторів через повільне зростання ключового хмарного підрозділу.

Загальна виручка Amazon склала 167,7 млрд дол., що на 13% більше, ніж минулого року, та перевищило консенсус-прогноз у 162,11 млрд дол.. Прибуток на акцію також виявився вищим за очікування — 1,68 дол. проти 1,33 дол.

Проте головною причиною падіння акцій Amazon на понад 3% після закриття торгів стали результати її підрозділу хмарних обчислень Amazon Web Services. Виручка AWS зросла на 17,5% до 30,9 млрд дол., що, хоч і трохи перевищило прогнози, значно відстало від показників конкурентів. Для порівняння, зростання Microsoft Azure та Google Cloud становило 39% і 32% відповідно.

"Показник AWS, який залишається на рівні 17% зростання, є дуже розчаровуючим, — заявив аналітик D.A. Davidson Гіл Лурія (Gil Luria). — Це може призвести до того, що Azure може обігнати AWS як найбільшого постачальника хмарних послуг вже до кінця наступного року". Також занепокоєння викликає зниження прибутковості AWS, де маржа скоротилася до 32,9% у порівнянні з 39,5% у попередньому кварталі. "Результати AWS є тривожними, — додав портфельний менеджер Aptus Capital Advisers Дейв Вагнер (Dave Wagner). — Історія Amazon — це історія операційного важеля, і вони повинні мати можливість зростати, принаймні, пропорційно витратам. А цього не відбувається".

Водночас, інші бізнеси Amazon показали хороші результати. Продажі в онлайн-магазинах зросли на 11% до 61,5 млрд дол., а виручка від реклами — на 23% до 15,7 млрд дол. Компанія також продовжує скорочувати витрати, зменшивши кількість персоналу на 14 тис. працівників у порівнянні з попереднім кварталом.

Amazon прогнозує загальну виручку у третьому кварталі від 174,0 до 179,5 млрд дол., що вище консенсус-прогнозу у 173,08 млрд дол.. Проте прогноз операційного прибутку у діапазоні від 15,5 млрд дол. до 20,5 млрд дол. виявився не таким сильним, як очікували інвестори.

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