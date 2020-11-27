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Micron готовит конкурентов линейке памяти Intel Optane

27 ноября 2020 г., 16:35
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Micron готовит конкурентов линейке памяти Intel Optane

На прошлой неделе на конференции Sanford C. Bernstein Operational Decisions, Micron наконец внесла ясность в интересовавший многих вопрос — собирается ли компания разрабатывать и продавать собственные продукты 3D XPoint — накопители SSD и модули памяти DIMM.

В развёрнутом интервью финансовый директор Micron Дэйв Зинснер (Dave Zinsner) буквально сказал следующее: «Мы хотим продолжить создание портфолио для 3D XPoint», добавив, что эта технология «имеет несколько довольно интересных вариантов использования, особенно в области искусственного интеллекта».

В настоящее время Micron производит кристаллы 3D XPoint для продуктов Intel серии Optane 200 и собственных SSD-накопителей Micron X100, выпускаемых с октябре 2019 года.

Зиснер попросил расценивать его заявление лишь как своего рода тизер, отметив, что у компании, безусловно, есть как продолжение дорожной карты по твердотельным накопителям, так и новая дорожная карта в области памяти. «Я думаю, следует ожидать эти продукты в ближайшие пару лет», — сказал он.

К тому времени у Micron появятся SSD XPoint второго поколения, а также модули DIMM XPoint, что обеспечит прямую конкуренцию с семейством Optan на всех фронтах. В Intel Optane 200 уже используется XPoint 2-го поколения (с 4 деками), выпущенная в июне, но пока неясно, переведены ли на неё твердотельные накопители Micron X100.

Финансовый директор Micron намекнул, что компания уже работает над приложениями данной технологии с несколькими «действительно крупными игроками в этой отрасли» и первые результаты выглядят весьма многообещающе.

Новые планы должны решить проблему недостаточной загруженности мощностей Micron XPoint, оборачивающейся дополнительными расходами. «В III-м квартале [до конца августа] мы достигли пика расходов за недогрузку, связанных с этим предприятием, на уровне около 155 млн долл. В IV-м квартале они упали примерно до 135 млн долл. и, вероятно, снова снизятся в I-м квартале [который завершится в конце февраля 2021 года]», — сообщил Зиснер.

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