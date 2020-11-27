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AOC представила 31,5-дюймовые искривленные мониторы серии G2

27 ноября 2020 г., 16:05
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AOC представила 31,5-дюймовые искривленные мониторы серии G2

Компания AOC анонсировала два монитора с диагональю 31,5 дюйма (80 см) в линейке G2: модель CQ32G2SE (QHD — разрешение 1440p) и C32G2AE (FHD — разрешение 1080p). Обе новинки оснащены изогнутой VA-матрицей с радиусом искривления 1500R, которая поддерживает кадровую частоту 165 Гц и время отклика 1 мс (MPRT). В дисплеях реализована технология AMD FreeSync Premium, и отличаются низким показателем Input Lag, который гарантирует плавность игрового процесса без рывков.

Для монитора CQ32G2SE заявлены углы обзора 178°/178°, коэффициент контрастности 3000:1 и охват 121% цветовой гаммы sRGB.

Модель AOC C32G2AE оптимизирована для построения систем из нескольких мониторов, чему способствуют практически отсутствующие с трёх сторон рамки и крепление VESA.

Конструкция моделей CQ32G2SE и C32G2AE включает подставку со встроенной системой укладки кабелей. Она дает возможность регулировки наклона (-3,5~21,5°) и позволяет выполнять сборку без использования инструментов. В их состав входят стерео-динамики мощностью 5 Вт.

Технология Flicker-Free и режим Low Blue Light призваны обеспечивать комфорт. Разъёмы HDMI и DisplayPort позволяют подключать различные устройства, в том числе игровые консоли.

Продажи мониторов AOC C32G2AE и CQ32G2SE начнутся в конце ноябре 2020 года по рекомендованной розничной цене 12999 грн и 16499 грн соответственно.

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