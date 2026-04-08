Трест, который лопнул

Schneider Electric представила інтелектуальну платформу для аеропортів

8 апреля 2026 г., 15:44
Schneider Electric оголосила про запуск свого Інтегрованого центру операцій платформи (IPOC) - інтелектуальної платформи для аеропортів, яка унікально поєднує енергетику, активи та операційні процеси в єдиному середовищі реального часу. 

Як зазначається, це рішення допомагає командам аеропортів підвищувати ефективність, зміцнювати стійкість і прискорювати декарбонізацію.

Очікується, що пасажиропотік більш ніж подвоїться до 2040 року. Водночас багато аеропортів досі використовують понад 30 розрізнених систем у терміналі, наземній та льотній зонах. Така відсутність інтеграції обмежує операційну ефективність і ускладнює ухвалення рішень у режимі реального часу. Крім того, аеропорти стикаються зі зростаючим тиском, зокрема необхідністю досягнення цілей Net Zero до 2050 року, контролюючи зростаючі витрати на енергію, які становлять 10–15% операційних витрат аеропорту. 

Побудований на програмному забезпеченні AVEVA, Інтегрований центр операцій об’єднує енергетику, автоматизацію та промислову аналітику в єдину операційну платформу. Система може поєднувати більшість систем аеропорту, зацікавлених сторін та критично важливих процесів. 

Підкреслюється, що Інтегрований центр операцій надає єдину з’єднану картину роботи систем у льотній зоні, терміналі та наземній зоні, з операційним контекстом між системами та зацікавленими сторонами для покращення координації та ухвалення рішень у режимі реального часу.

Крім того, контекстні дані допомагають операторам швидше реагувати на непередбачені ситуації, підтримуючи раннє виявлення проблем і швидший розподіл інцидентів.

Інтегрований центр операцій об’єднує дані про енергоспоживання в реальному часі та пов’язані операційні дані, щоб узгодити споживання з потребами, не впливаючи на досвід пасажирів.

Шаблонна об’єктно-орієнтована архітектура пришвидшує впровадження стандартизованих активів, створюючи моделі один раз і повторно використовуючи їх на різних об’єктах. Це дозволяє аеропортам стандартизувати моделі активів у терміналах без додаткових витрат.

Schneider Electric інформує, що рішення вже демонструє реальний вплив у великих аеропортах.

У аеропорту Барселона Ель-Прат аналогічна платформа AVEVA System Platform замінила 20 фрагментованих систем і масштабувала моніторинг з 35 000 до понад 700 000 сигналів. Рішення дозволило аеропорту об’єднати операції терміналу, багажу, опалення, вентиляцію, кондиціювання повітря та електростанції в єдину систему. Це суттєво зменшило втрати енергії та ресурсів і підвищивши ефективність усіх операцій аеропорту. Впровадження системи було ключовим для підтримки масштабного розширення нового терміналу, злітно-посадкової смуги та допоміжної будівлі, одночасно покращуючи досвід подорожей для понад 29 мільйонів пасажирів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

