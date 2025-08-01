Мережеві пристрасті навколо серверів

1 августа 2025 г., 17:05

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Intel прагне продати свій мережевий та периферійний бізнес, Network and Edge Group (NEX), повідомляє CRN





Колишні придбання Intel - Barefoot Networks, Fulcrum Microsystems та InfiniBand від QLogic – не виправдали очікувань ще за часів ходіння природнього інтелекту. На «свято штучного інтелекту», з його стрімким попитом на високошвидкісні мережеві комутатори та адаптери, Intel потрапити не змогла. Програвши NVIDIA битву за Mellanox, компанія почала помітно відставати від лідерів. Сьогодні потреби дата-центрів з GPU-кластерами задовольняють NVIDIA та Broadcom, які вже постачають адаптери 400GbE і тестують 800GbE. Intel відстає мінімум на два повних покоління.





Щоправда, більшість серверів використовують мережі з нижчими швидкостями для обміну даними між собою та із сховищами. Саме мережеві адаптери відіграють ключову роль у забезпеченні продуктивного, стабільного з’єднання, підтримки віртуалізації, віддаленого завантаження, корекції помилок та інших завдань корпоративного рівня.





Мережевий бізнес Intel кульгає. Карт Intel E830 200Gbps ще немає на ринку. Intel i225-V 2.5GbE зазнала серії переробок, зрештою перетворившись на Intel i226-V. Лише цього року вийшли нові моделі Intel E610 для 10Gbase-T та 2.5Gb. Тим часом Realtek 2,5 GbE влаштувалася в більшість інтегрованих споживчих пристроїв (навіть нехай через нижчу ціну). З контрактних постачань виробникам серверів масових карт 10/25GbE Intel поволі витісняє Broadcom.





Intel стала жертвою власного успіху минулого: її X520, а згодом X550 та X710 були надзвичайно стабільними - настільки, що навіть через 10-15 років залишаються рекомендованими адаптерами для збірок. Замість подальшого розвитку в бік зменшення латентності, енергоефективності чи нових технологій, Intel, як завжди, намагалася займатися всім одразу — і втратила фокус.





Поточні наміри Intel нагадують відділення Altera, 51% акцій якої Intel продала на початку цього року. Проте на відміну від порівняно автономного бізнесу програмованих логічних мікросхем, мережеві потрясіння вносять невизначеність в майбутнє оснащення усієї серверної екосистеми. Теоретично, NEX могла б процвітати як незалежна організація, вільна від корпоративної бюрократії Intel. Покищо акції Intel впали на 8% після останнього звіту про прибутки. Компанії все важче знаходити партнерів, необхідних для підтримки технологічних амбіцій.

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