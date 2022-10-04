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«Мегатрейд» стає дистриб’ютором Ricoh Imaging

4 октября 2022 г., 10:25
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Компанія «Мегатрейд» підписала дистриб’юторський контракт з Ricoh Imaging Europe S.A.S. – підрозділом концерну Ricoh Group з виробництва та продажу оптичної продукції.

Як підкреслюється, Ricoh Imaging - компанія, яка протягом десятиліть виробляє високоякісну оптичну техніку, у тому числі – дзеркальні та компактні цифрові фотоапарати, об'єктиви, біноклі та підзорні труби. Поєднуючи інновації з досвідом минулих років, RICOH і PENTAX, який було інтегровано в Ricoh Group у 2011р., створюють продукцію, яка по праву може називатися якісною та конкурентоспроможною.

«Мегатрейд» буде пропонувати українським користувачам наступні групи продукції вендора.

Ricoh WG - всепогодні компактні камери, які призначені для експлуатації в найсуворіших умовах на відкритому повітрі.

Ricoh THETA - унікальна серія панорамних (360-градусних) камер, що використовуються в багатьох галузях як інструмент, який значно розширює можливості фото та відео вираження;

Спортивну оптику PENTAX (біноклі та зорові труби) – більше 40 пристроїв, включаючи біноклі найвищого класу з гібридними асферичними лінзами, біноклі «три в одному» (бінокль із чотирикратним збільшенням; два незалежних монокуляра після від’єднання стволів; телескоп після з’єднання стволів в лінію), біноклі з мінімальною відстанню фокусування всього 50 см, а також найменші за розміром моделі, які легко можна розмістити в долоні.

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