ViewSonic представила перший у галузі складаний 135-дюймовий LED-дисплей "все в одному"

4 октября 2022 г., 9:25

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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор ViewSonic в Україні, повідомила про те, що виробник представив перше в індустрії рішення "все в одному" на базі складаного 135-дюймового LED-дисплея.



Складана конструкція зменшує розмір упакування майже на 50% порівняно з попереднім поколінням, забезпечуючи більшу зручність під час транспортування. Завдяки попередньо зібраним системам та вбудованому моторизованому стенду, цей комплект готовий до негайного використання і підходить для заходів, виставок або будь-якого короткострокового використання.



"Розвиваючи серію комплектів All-in-One LED Display Solution Kit, ми підняли останнє покоління на нову висоту, розширивши концепцію складання до надвеликих дисплеїв, що додає зручності для різноманітних ділових застосувань", - сказав Дін Цай, генеральний директор підрозділу проєкторів і світлодіодних дисплеїв ViewSonic. "Завдяки 135-дюймовому великому екрану, що складається, новий комплект забезпечує приголомшливі аудіовізуальні матеріали при більшій мобільності та зниженні вартості доставлення. Його можна широко використовувати в орендному та готельному бізнесі, а також в інших галузях. Підвищуючи гнучкість нашого рішення, ми сподіваємося допомогти клієнтам у досягненні їхніх бізнес-цілей".



Новий комплект "все в одному" оптимізовано для більшої мобільності та зручності доставлення. Завдяки функції складання 135-дюймовий світлодіодний дисплей легко поміщається як у традиційні вантажні, так і у великі пасажирські ліфти. Розмір упаковання рухомого льотного футляра також зменшено майже на 50% порівняно з попереднім поколінням, що значно знижує вартість доставлення.



У комплект рішення входять світлодіодні модулі, шафи, блок управління системою і моторизована підлогова стійка, які поміщаються в рухомий футляр. Після розпакування комплект рішень можна розгорнути за 10 хвилин, що економить час і сили на установку. Крім того, одним натисканням кнопки управління можна відрегулювати висоту підставки в максимальному діапазоні 65 см, а для зручності повторного використання можна встановити три варіанти висоти. Завдяки безшумним коліщаткам, що обертаються на 360°, дисплей можна вільно переміщати з одного місця на інше.



135-дюймовий світлодіодний дисплей забезпечує безшовне візуальне сприйняття. Екран Full HD 1080p з 5-міліметровими рамками формує яскраве надвелике зображення без сітки, а регульована яскравість до 600 ніт дає змогу чітко бачити зображення в будь-який час.



Аудіосистема включає подвійні динаміки Harman Kardon. Вона підходить для музеїв і художніх виставок, де потрібна висока якість виконання, а також для приймалень, аудиторій та інших великих приміщень.



Комплект All-in-One LED Display Solution Kit розроблений з урахуванням інтересів користувача та об'єднує світлодіодні модулі, системи зшивання зображень, живлення і управління в одному пристрої, забезпечуючи інтуїтивно зрозумілу установку та експлуатацію. Він також вирізняється безпроблемним обслуговуванням завдяки підтримці змінних модулів, систем керування та повного фронтального обслуговування за допомогою електричного вакуумного відсмоктування.



Для обміну контентом у режимі реального часу новий комплект рішень оснащений Wi-Fi, що дає змогу здійснювати інтуїтивно зрозуміле мовлення з мобільних пристроїв. Він також підтримує функції зображення декількох контентів - режим "картинка в картинці" дає змогу показувати два різні контенти на основному та додатковому вікнах; режим "картинка за картинкою" дає змогу одночасно виводити на один екран до чотирьох різних відеовходів. Ці режими забезпечують гнучке застосування дисплея під час демонстрацій на виставках, відеоконференцій або для спільної роботи в Інтернеті.

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