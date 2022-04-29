«ПриватБанк» повідомляє про завершення масштабної міграції ІТ-систем у «хмару»

29 апреля 2022 г., 16:15

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В умовах війни команда «ПриватБанку» стоїть на захисті фінансової стабільності України, щоб забезпечити стабільність банківської системи та безперебійну роботу платіжної інфраструктури країни. Війна спричинила багато значних загроз в різних сферах і для різних систем в Україні. Тож фахівці «ПриватБанку» негайно почали працювати над зменшенням можливих ризиків для клієнтів.

Після того, як НБУ дозволив банкам зберігати і обробляти дані «у хмарах» (рішення 8 березня 2022 р.), у банку розпочали один з наймасштабніших проектів у своїй історії. Фахівці працювали над міграцією ІТ-систем банку з фізичного центру зберігання даних у «хмару» з метою мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання, розташованого в різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни. У результаті усі основні застосунки «ПриватБанку» було успішно перенесено у хмарне сховище, щоб забезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг (банківські послуги, доступ до готівки, інше) у будь-який момент.

Ключові факти про цю міграцію:

менше 45 днів знадобилось, щоб усі важливі застосунки безпечно розмістити і запустити в роботу з хмарного середовища;

перенесли 3500 серверів;

понад 4 петабайт клієнтських даних і транзакцій завантажено у «хмару»;

понад 270 важливих застосунків перенесено;

понад 460 ІТ-фахівців «ПриватБанку» та підрядників працювали над цим проектом.

Обсяг робіт, що було реалізувано, для проектів такої складності і такого масштабу у «нормальному» проектному ІТ-циклі, зазвичай займає 1,5 роки і більше.

У цей період деякі клієнти банку стикалися з проблемами при здійсненні платежів чи карткових переказах, що траплялось частіше, ніж зазвичай. Тому представники банку просять вибачення за незручності та сподіваються на розуміння, адже це все було заради клієнтів та безпеки їхніх коштів. Втім, варто зазначити, що наші клієнти не мали доступу до систем менше 5% часу (менше 50 годин) за цей період.

«ПриватБанк» продовжує працювати. Усі операції налагоджені і працюють в звичайному режимі. Зараз співробітники фокусуються на стабільній роботі послуг та безпеці.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист