Майже 90% підприємств SMB повністю або частково відновили роботу

17 июня 2022 г., 12:15

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Український бізнес під час війни не тільки продовжує працювати, а й активно займається волонтерством. Сервіс для обліку грошей Finmap дослідив, як керівникам компаній вдалось зберегти підприємства, переформатувати роботу і допомагати іншим.

В опитуванні взяли участь представники малого та середнього бізнесу з різних галузей та регіонів України. І майже 90% опитаних вже відновили роботу повністю або частково. Про це свідчать також дослідження Gradus Research (PDF) – майже дві третини підприємців відновили роботу. Лиш кілька з опитаних компаній прийняли рішення закритись повністю, багато хто думає над зміною напрямку діяльності. Причини для переформатування схожі: керівники розуміють, що попит на послуги їхніх компаній ще якийсь час буде низьким або взагалі нульовим. Або компанія зазнала настільки великих збитків, що простіше закритись і придумати щось нове, аніж відновити втрачене. Раніше дослідження Advanter Group показало (PDF), що орієнтовні загальні втрати українського бізнесу станом на початок квітня становили 85 млрд дол.

Від лютого найбільшими проблемами для керівників компаній стали зупинка роботи, релокація працівників та скорочення штату. А вже після них ідуть віддалений режим роботи, руйнація складів та здорожчання матеріалів. Через ці перепони 10% серед опитаних змінили напрям роботи компаній, а ще стільки ж думають над цим. І це резонно – у половини респондентів обсяг замовлень скоротився, і лише у 14% починає відновлюватись. Скільки часу забере відновлення довоєнних оборотів, поки ніхто не береться прогнозувати.

Фінансових втрат і труднощів зазнали всі види бізнесу: поменшало клієнтів, подорожчали матеріали, проблеми із працівниками (переїхали чи пішли в ЗСУ). Більшість опитаних керівників (56% респондентів) розподілили бюджет своїх компаній. Та зробили це у різний спосіб: хтось залучив сторонні позики чи активував попередні накопичення, хтось вклав кошти в матеріали, а хтось зменшив маржинальність проєктів.

Переважна більшість компаній скоротила зарплатний фонд, третина опитаних зробили це, аби зберегти команду.

Та попри всі труднощі, підтримкою від держави скористалась меншість – всього 39% опитаних. І для більшості з них основною поміччю стали спрощена система оподаткування та безвідсоткові кредити.

Попри купу проблем, більшість підприємців особисто або з працівниками займаються волонтерством – понад 70% опитаних допомагають з гуманітаркою, підтримують тимчасово переміщених осіб, шукають і купують амуніцію для військових чи віддають кошти на ЗСУ.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист