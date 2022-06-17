NVIDIA не збирається закривати центр розробки у росії

17 июня 2022 г., 11:22

Як повідомляють мордорські ЗМІ, компанія NVIDIA, яка має в рф центр розробок зі штатом у кілька сотень співробітників, не закрила й не закриватиме.



"Бізнес NVIDIA - поза політикою, наскільки це зараз можливо, і ми ніколи не заявляли про звільнення", - передає слова прес-служби компанії ресурс TAdviser. Представники компанії наголосили, що NVIDIA вирішила не закривати центр розробок у Росії.



Також зʼявилася інформація, що російський підрозділ NVIDIA продовжує наймати нових фахівців у центр розробок.



Центр розробок NVIDIA у рф займається темами машинного навчання, технологічного консалтингу, у тому числі тестування технологій.



При цьому компанія зупинила постачання продуктів, що випускаються безпосередньо під брендом NVIDIA: відеокарти Founders Edition, ТВ-приставки NVIDIA Shield, а також рішення NVIDIA для професійного та корпоративного ринків. Але ж, як підкреслюється, партнери, що випускають продукти на її чіпах, самостійно вирішують, чи поставляти у рф свої продукти чи ні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист