Facebook планирует инвестировать 10 млрд долл. в метавселенную

27 октября 2021 г., 9:25

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Facebook, объявляя квартальные результаты, заявила, что начнет публиковать финансовые результаты своих лабораторий дополненной и виртуальной реальности как отдельных подразделений, в которые инвестирует миллиарды в рамках создания «метавселенной».



Компания, сообщившая о росте прибыли в третьем квартале на 17%, предупредив, что новые изменения правил конфиденциальности, которые внедряет Apple на своих устройствах, окажут заметное давление на ее бизнес в текущем квартале.



Дэвид Венер, финансовый директор Facebook, заявил, что ее инвестиции в подразделение Facebook Reality Labs, сократят общую операционную прибыль в 2021 году примерно на 10 млрд долл.



Как сообщает Reuters, было объявлено - в ближайшие годы Facebook будет рассматриваться не как компания, занимающаяся социальными сетями, а как предприятие, ориентированное на создание метавселенной. Этот модный термин в широком смысле относится к общей виртуальной среде, к которой могут получить доступ пользователи, использующие разные устройства.



Facebook, который вложил значительные средства в виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR), включая покупку в свое время компании Oculus, в этом году создал группу продуктов для работы над метавселенной. В этом месяце компания сообщила, что планирует нанять 10 000 сотрудников в Европе в течение следующих пяти лет для работы над этой инициативой.



«Это не та инвестиция, которая принесет нам прибыль в ближайшее время», - заявил Цукерберг аналитикам - «Но мы верим, что метавселенная станет преемником мобильного Интернета».



В третьем квартале Facebook сообщил о 2,91 миллиарда активных пользователей в месяц, что на 6% больше, чем год назад, но не соответствует прогнозам аналитиков.



Общая выручка компании, которая в основном состоит из продаж рекламы, выросла в третьем квартале до 29,01 млрд долл., год назад показатель был на уровне 21,47 млрд долл. (аналитики ожидали 29,57 млрд долл.).



Facebook заявила, что выкупила акции на сумму 14,37 млрд долларов в третьем квартале и объявила о дополнительном выкупе акций на 50 млрд долларов.



Компания ожидает, что ее выручка в четвертом квартале будет в диапазоне от 31,5 до 34 млрд долл. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики прогнозировали выручку в 34,84 млрд долл. (рост на 24,1%).

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