Линейка Mesh-систем TP-Link получила поддержку Wi-Fi 6

11 сентября 2020 г., 15:25

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На выставке IFA 2020 компания TP-Link представила три Mesh-системы — Deco X80-5G, Deco X73-DSL и Deco X96.

Deco X80-5G — это первая Mesh-система TP-Link с поддержкой стандарта 5G, которая предлагает доступ к мобильным сетям нового поколения со скоростью до 5 Гбит/с и минимальной задержкой 1 мс. Сообщается, что первичная настройка новинки занимает несколько минут — достаточно вставить в модуль SIM-карту 5G-оператора и указать базовую информацию. Заявлено, что общая скорость соединения достигает 6,0 Гбит/с (4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 1148 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц). Это обеспечивает воспроизведение видео в самом высоком разрешении, потоковую передачу данных и видеотрансляции. Отмечается, что Deco X80-5G совместим со всеми моделями Deco и поддерживает стандарт Wi-Fi 6.

Отличие Deco X73-DSL в том, что это первая Mesh-система TP-Link, объединяющая преимущества стандарта Wi-Fi 6 и поддержку технологии VDSL. Для Deco X73-DSL заявлена передача данных со скоростью до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с на несущей 5 ГГц. В Deco X73-DSL поддерживается более чем 200 подключенных устройств, а благодаря реализации технологий VoIP и DECT (с доступом через приложение Deco) возможна интернет-телефония.

Главными преимущества Deco X96 является работа в трех дипазонах Wi-Fi, поддержка Wi-Fi 6 и общая скорость соединения до 7800 Мбит/с. Это решение рекомендуется для создания беспроводной сети с большим количеством подключенных клиентов, которые выполняют ресурсоемкие задачи, включая сетевые игры и просмотр потокового видео в наилучшем качестве. Всего к Deco X96 можно подключить до 200 устройств.

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