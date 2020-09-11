Интеграция охлаждения в кремний позволит создавать более мощные чипы

11 сентября 2020 г., 15:55

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Обычно электронные схемы и системы охлаждения для них создаются независимо и отдельно инженерами-электриками и инженерами-механиками. Но исследователи из лаборатории POWERLAB Инженерной школы Швейцарской Федеральной Политехники (EPFL) произвели революцию в этом процессе, объединив эти два этапа проектирования в один.

Их технология основана на интеграции микроканалов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, непосредственно внутрь полупроводникового чипа. «Мы проложили микрожидкостные каналы очень близко к горячим точкам транзистора с помощью простого и интегрированного процесса изготовления, что позволило отводить тепло точно в нужном месте и не допускать его распространения по всему устройству», — говорит профессор Элисон Матиоли (Elison Matioli).

Охлаждающим агентом в эксперименте служила деионизированная вода, которая не проводит электричество, но авторы уже тестируют другие, более эффективные жидкости, способные отводить еще больше тепла от транзистора.

Их исследование, опубликованное в журнале Nature, будет способствовать созданию еще более компактных электронных устройств и позволит интегрировать преобразователи мощности с несколькими высоковольтными устройствами в один общий чип.

Сейчас исследователи изучают, как можно адаптировать созданную ими технологию управления теплом для других устройств, таких как лазеры и коммуникационное оборудование.

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