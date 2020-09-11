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Commvault оптимизировала для облаков ряд решений управления данными

11 сентября 2020 г., 14:55
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Commvault оптимизировала для облаков ряд решений управления данными

Компания Commvault объявила о расширении портфеля Intelligent Data Management, который упрощает управление данными и оптимизирован для использования в облаке. Ее новые решения Disaster Recovery, Backup & Recovery, и Complete Data Protection уже доступны для заказа по всему миру.

С помощью Commvault Disaster Recovery заказчики могут обеспечить непрерывность бизнеса и протестировать возможность послеаварийного восстановления в облаке и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры. Преимуществами этого решения являются оптимизированная и полностью автоматизированная оркестрация восстановления, гибкая репликация и верифицированная готовность к восстановлению. Оно поддерживает облачные инфраструктуры VMware Cloud on AWS, Microsoft Azure VMware Solution, Google Cloud VMware Engine и Oracle Cloud VMware Solution, обеспечивая репликацию данных между корпоративной ИТ-инфраструктурой и облаком для различных функций и процессов.

В состав Commvault Complete Data Protection входят продукты Commvault Backup & Recovery и Commvault Disaster Recovery, что обеспечивает единое решение для защиты данных, гарантирующее высокую доступность и непрерывность бизнеса для всех рабочих нагрузок.


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