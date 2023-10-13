Генеративний АІ в продуктах Automation Anywhere допоможе підвищити ефективність бізнесу

13 октября 2023 г., 13:35

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Компанія Megatrade, офіційний дістрібьютор Automation Anywhere в Україні, повідомляє, що постачальник сервісів роботизованої автоматизації процесів анонсував три нових продукти з використанням генеративного штучного інтелекту, які націлені на підвищення продуктивності бізнесу.

Automation Anywhere стверджує, що генеративний ШІ, реалізований через її платформу Automation Success Platform, є критично важливим рішенням для усунення прогалин у продуктивності. Компанія позиціонує платформу як таку, що розкриває потенціал генеративного штучного інтелекту для трансформації бізнес-процесів і одночасно заохочує клієнтів до відповідального використання штучного інтелекту.

Automation Co-Pilot + Generative AI для бізнес-користувачів очолює список анонсованих продуктів. Сервіс, що ґрунтується на генеративній, попередньо навченій моделі трансформації, підвищує продуктивність команди співробітників. Це дає змогу користувачам застосовувати генеративний ШІ в різних системах, включно з такими діями, як узагальнення контенту та надсилання електронних листів.

Другий реліз – Automation Co-Pilot + Generative AI for Automators – призначений для впровадження генеративного штучного інтелекту в середовище розробників. Завдяки цьому продукту професійні розробники та бізнес-користувачі можуть автоматизувати процес рутинних діалогів. Сервіс робить це за допомогою спілкування природною мовою з Automation Co-Pilot, автоматизуючи розроблення та прискорюючи окупність інвестицій.

Третій продукт Document Automation + Generative AI використовує генеративний штучний інтелект для швидкого розуміння, скорочення та резюмування даних із різних типів документів. Сервіс підтримує структуровані, напівструктуровані та неструктуровані документи, розширюючи типи даних, які можна обробляти. Після витягу дані безпосередньо інтегруються в робочий процес, усуваючи необхідність їхньої додаткової обробки.

Automation Anywhere наголосила, що її платформа підтримує високі стандарти безпеки, конфіденційності та відповідності вимогам, щоб забезпечити відповідальне використання ШІ. Функціонал включає засоби безпеки для користувачів, варіанти зворотного зв’язку з людьми й можливості контролю, а також вбудовані технології захисту конфіденційності даних.

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