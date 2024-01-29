Новий флагманський ноутбук ROG Strix SCAR 18 - першій у серії з 18-дюймовим HDR-дисплеєм на базі Mini LED

29 января 2024 г., 15:35

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За заявою ASUS, в Україні розпочато продажі ROG Strix SCAR 18, першого 18-дюймового ноутбука ROG, оснащеного HDR-дисплеєм ROG Nebula на базі технології Mini LED. Цей флагман ігрових ноутбуків ROG оснащений найновішим процесором Intel Core i9 14900HX, а також відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків з максимальною графічною потужністю (TGP) 175 Вт. Новинку оснащено повним набором новітніх інтелектуальних рішень для охолодження, зокрема технологією Tri-Fan і рідким металом Conductonaut Extreme для центрального й графічного процесорів.



ROG Strix SCAR 18 2024-го модельного року є першим ноутбуком серії ROG, який оснащено 18-дюймовим Mini LED дисплеєм Nebula HDR з більше ніж 2000 зонами затемнення і піковою яскравістю 1100 кд/м2. HDR-контент та ігри на ньому виглядають неперевершено! Висока щільність розташування зон затемнення дає змогу модулю обробки зображення ROG Nebula HDR Engine звести до мінімуму ефект ореолу навіть у складних сценах, забезпечуючи яскраве HDR-зображення.



Панель ROG Nebula HDR, що використовується в лінійці Strix SCAR, справді вражає уяву. Вона має роздільну здатність 2,5K, частоту оновлення 240 Гц і час відгуку (GTG) менше ніж 3 мс, що забезпечує виняткову якість зображення. Ще більшого занурення у гру додає великий екран зі співвідношенням сторін 16:10 і 100% охопленням колірного простору DCI-P3. Підтримка технології Dolby Vision® гарантує, що будь-який контент на екрані виглядатиме саме так, як задумав автор, а Dolby Atmos – якісні ефекти об’ємного звучання й реалістичні звукові сцени.



Оновлений дизайн ROG Strix SCAR 18 2024-го модельного року вражає своєю свіжістю, впроваджуючи класичні елементи ROG у стилі кіберпанк. Сміливі акценти з логотипами ROG на бокових і задній панелях, а також висока якість виготовлення, гарантують, що цей ноутбук завжди виділятиметься серед інших.



Ноутбуки ROG Strix SCAR орієнтовані на максимальну продуктивність, тому вони оснащені флагманським 24-ядерним 32-потоковим процесором Intel Core i9 14900HX. Крім того, ці ноутбуки підтримують до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотілі накопичувачі PCIe Gen4 x4 до 4 ГБ у конфігурації RAID 0.



Новий ROG Strix SCAR 18 оснащений відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків із TGP 175 Вт (з Dynamic Boost). Зазначено, завдяки неймовірній швидкості рендерингу графіки в найновіших іграх та інструментам штучного інтелекту, як-от DLSS Super Resolution і Frame Generation, він є ідеальним вибором як для геймерів, так і для творчих професіоналів.



Для максимальної ігрової продуктивності в ноутбуках ROG Strix застосовуються найсучасніші технології охолодження. У моделі Strix SCAR 2024-го року вони включають технологію Tri-Fan – рішення охолодження, яке використовує третій, допоміжний, вентилятор, що збільшує потік повітря у напрямку компонентів поверхневого монтажу материнської плати, а також допомагає відводити надлишкове тепло від графічного процесора до радіаторів. В усіх ноутбуках ROG як термоінтерфейс між процесором і радіатором використовується рідкий метал, а в лінійці Strix 2024-го року застосовано високоякісний рідкий метал Conductonaut Extreme, який значно знижує температуру порівняно з традиційною термопастою. Це не лише дозволяє ноутбуку працювати швидше, але й забезпечує його стабільно високу продуктивність на довгі роки.



Ноутбук ROG Strix SCAR 18 (2024) G834 з процесором Intel Core i9 14900HX, оперативною пам’яттю 32 ГБ і двома SSD-накопичувачами по ТБ в конфігурації RAID 0 вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 179999 грн.

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