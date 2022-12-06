lifecell і WhiteBIT надають можливість здійснювати криптооперації без доступу до інтернету

6 декабря 2022 г., 11:35

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За заявою lifecell, мобільний оператор і криптовалютна біржа WhiteBIT розробили й запровадили технологічну інтеграцію для об’єднання блокчейн-екосистеми з електронними комунікаційними послугами.



Попри виклики сьогодення під час повномасштабного вторгнення рф й атак на енергетичну інфраструктуру, lifecell і WhiteBIT надають змогу користувачам WhiteBIT взаємодіяти з платформою навіть під час повної відсутності інтернет-з’єднання. Перевага цього рішення для користувачів полягає у можливості взаємодіяти зі своїм кабінетом завдяки каналу USSD.



Використання USSD-каналу надає наступні переваги:

• Працює без необхідності підключення до мережі інтернет;

• Доступний у роумінгу та не потребує підключення додаткових роумінг-послуг;

• Більш захищений, адже абонентські транзакції виконуються поза публічною мережею інтернет;

• Практично виключена можливість фішингу через використання абонентом будь-яких публічних точок доступу - мобільний оператор передає такі транзакції через захищене середовище, побудоване lifecell та WhiteBIT.



Наразі користувачі WhiteBIT з підключеним номером lifecell, навіть без доступу до інтернету, за допомогою USSD-команд можуть:

- Перевіряти курси торгових пар USDT, BTC, UAH, WBT;

- Перевіряти загальний та торговий баланси;

- Переглядати деталізовану інформацію за кожним із балансів;

- Надсилати кошти між балансами;

- Купувати або продавати наявні віртуальні активи на торгових балансах;

- Брати депозит криптовалюти на баланс користувача.

Меню доступне українською та англійською мовами.



Зазначено, в рамках співпраці lifecell та WhiteBIT і надалі розвиватимуть Web 3.0 продукти та спільну екосистему аби користування криптовалютою було зручнішим та доступнішим для українців. Зокрема, компанії вже працюють над тим, аби найближчим часом забезпечити можливість поповнення мобільного рахунку криптовалютою й поповнення гаманця WhiteBIT з мобільного рахунку.



Крім того, абоненти lifecell при реєстрації на платформі WhiteBIT отримують 5 ГБ мобільного інтернету, а при першій купівлі біткоїнів - до 50 ГБ і 1000 хвилин на дзвінки по Україні. Акція діє до 31 грудня 2022 року.

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