 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Xiaomi анонсувала Android-планшет Note E-Ink з діагоналлю 10,3 дюйма

6 декабря 2022 г., 12:25

Як повідомляє Gizmochina, компанія Xiaomi випустила нову модель планшета поки що для ринку Китаю.

Note E-Ink оснащений 10,3-дюймовим дисплеєм на базі електронних чорнил.

Пристрій досить тонкий, лише 5,35 мм і важить 440 грамів.

Планшет поставляється з оперативною пам'яттю на 3 ГБ та накопичувачем 64 ГБ.

Новинка оснащена чотирьохядерним процесором Cortex A55 і працює під управлінням ОС Android 11. Він має підтримку дводіапазонного WiFi.

Note E-Ink має акумуляторну батарею ємністю 3000 мАг, а також підтримує швидку зарядку потужністю до 18 Вт.

У постачанні компанія пропонує сам планшет разом з обкладинкою, кабелем USB Type C для зарядки і навіть стилусом для додаткової функціональності. Планшет також поставляється з офісним пакетом WPS.

Xiaomi пропонує у Китаї Note E-Ink за 2 699 юанів (приблизно 389 дол.).

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  