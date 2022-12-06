Xiaomi анонсувала Android-планшет Note E-Ink з діагоналлю 10,3 дюйма

6 декабря 2022 г., 12:25

Як повідомляє Gizmochina, компанія Xiaomi випустила нову модель планшета поки що для ринку Китаю.



Note E-Ink оснащений 10,3-дюймовим дисплеєм на базі електронних чорнил.



Пристрій досить тонкий, лише 5,35 мм і важить 440 грамів.



Планшет поставляється з оперативною пам'яттю на 3 ГБ та накопичувачем 64 ГБ.



Новинка оснащена чотирьохядерним процесором Cortex A55 і працює під управлінням ОС Android 11. Він має підтримку дводіапазонного WiFi.



Note E-Ink має акумуляторну батарею ємністю 3000 мАг, а також підтримує швидку зарядку потужністю до 18 Вт.



У постачанні компанія пропонує сам планшет разом з обкладинкою, кабелем USB Type C для зарядки і навіть стилусом для додаткової функціональності. Планшет також поставляється з офісним пакетом WPS.



Xiaomi пропонує у Китаї Note E-Ink за 2 699 юанів (приблизно 389 дол.).

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