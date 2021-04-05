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LG закрыла направление по выпуску смартфонов

5 апреля 2021 г., 12:14
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LG закрыла направление по выпуску смартфонов

В понедельник, 5 апреля, компания LG Electronics заявила о закрытии направления бизнеса, связанного с производством и продажей смартфонов. Как сообщается в официальном пресс-релизе, совет директоров утвердил решение.

«Стратегическое решение LG выйти из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких растущих сегментах, как компоненты для электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса», отмечается в заявлении.

Стоит подчеркнуть, что тема закрытия направление по выпуску смартфонов LG обсуждается уже достаточно давно. Последние несколько лет компания на этом направлении получала только многомиллионные убытки и никак не могла найти собственную нишу. Как сообщает Korea Times, мобильное подразделение LG показало операционные убытки  на уровне 4,5 млрд долл. за последние шесть лет. Продажи постоянно падали и по итогам прошлого года корейский производитель занимал лишь 2% мирового рынка, согласно данным Counterpoint Research.

С осени прошлого года компания пыталась продать убыточное подразделение, но судя по всему покупатель на этот бизнес так и не нашелся.

LG намерена предоставлять сервисную поддержку и обновления ПО для клиентов существующих мобильных продуктов в течение ранее оговоренного периода, который зависит от региона. Компания будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса по выпуску мобильных телефонов.

При этом LG продолжит использовать свой опыт и разрабатывать технологии, связанные с мобильностью, такие как 6G, для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса. Основные технологии, разработанные в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены в будущих разработках.

Ожидается, что сворачивание смартфонного бизнеса будет завершено к 31 июля.

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