Цифровий паспорт у смартфоні стає повним юридичним аналогом паперових документів

5 апреля 2021 г., 13:05

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Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект №4355 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та зробила таким чином цифровий паспорт у смартфоні повним юридичним аналогом паперових документів.

Тепер для будь-якої життєвої ситуації, що потребує паспорта, українцям достатньо мати з собою телефон з цифровим паспортом. Біометричний паспорт та ID-картка в додатку «Дія» з 23 серпня 2021 р. на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового та пластикового.

«Україна – перша країна у світі, що запустила цифрові паспорти та законодавчо прирівняла їх до звичайних документів. Користувачі "Дії" більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають. Це не просто важлива подія в історії сучасної України та великий крок до впровадження режиму "без паперу"», – вважає Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації.

«Мінцифра» запустила цифрові паспорти в мобільному застосунку «Дія» рік тому. Зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців – більше 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних біометричних паспортів.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроект визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій. Їх приймають ЦНАПи для надання державних послуг, державні установи та суди. Цифрові паспорти можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках – для підтвердження особи та здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн. З цифровими паспортами також можна подорожувати Україною літаком і потягом, заселятися в готель тощо.

Цифровими документами у смартфоні користуються також у Польщі, Південній Кореї. Схожі проекти впроваджуються у Великобританії, Фінляндії, США. Громадяни Естонії користуються цифровою ID-карткою, з якою можуть онлайн отримувати державні послуги, керувати банківськими рахунками, голосувати через інтернет. Однак саме Україна – перша держава світу, де цифрові паспорти у смартфоні юридично отримали таку саму силу, що й паперові та пластикові документи.

У вересні 2021 р. Україна розпочне входження в режим «без паперу» – державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо необхідна інформація вже є в реєстрах. І ухвалення закону про цифрові паспорти – один з найважливіших кроків до цього, адже саме паспорт є основним документом для отримання державних послуг. Це також дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави і спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів.

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